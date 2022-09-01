Муфтият Дагестана высказался о запрете в России "Сахих аль-Бухари"*

01 сентября 2022, 20:03

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В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"*, а не сам сборник. В России есть другой перевод сборника, указал муфтият Дагестана, откликнувшись на призывы прокомментировать запрет.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 31 августа потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Муфтий Чечни поддержал требование Рамзана Кадырова пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. Пользователи "ВКонтакте" призвали муфтият Дагестана также озвучить свою позицию.

Издание "Сахих аль-Бухари"* (Краткое изложение) "Достоверные предания жизни из Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника"", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", включено в федеральный список экстремистских материалов. Решение об этом принял Лаишевский суд Татарстана 9 декабря 2021 года в декабре 2021 года, 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. При этом экстремистскими не признаны содержащиеся в издании суры, аяты и цитаты из Корана, следует из записи под номером 5302 в списке экстремистских материалов, который размещен на портале Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации". В записи указано, что издание внесено в список 25 августа.

Оригинальный текст сборника хадисов "Сахих аль-Бухари"* не запрещён в Российской Федерации, сообщил сегодня муфтият Дагестана. "Распространяемая в интернете информация о запрете "Сахиха аль-Бухари"*, касается лишь перевода данной книги на русский язык, подготовленного автором, к которому, насколько мы можем предположить, у надзорных органов возникли вопросы, в следствие чего данное конкретное издание было запрещено на территории нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале муфтията.

Помимо этого издания сборника, существуют и другие его издания, указал муфтият. "В России есть перевод сборника хадисов "Сахих аль-Бухари", подготовленный специалистами в области шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Муфтията Республики Дагестан", - отмечается в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 28 апреля 2021 года в квартире основателя издательского дома "Умма", 58-летнего жителя Москвы Асламбека Эжаева были проведены оперативные мероприятия сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего его задержали. 29 апреля 2021 года Пресненский суд Москвы заключил Эжаева под стражу. По версии следствия, Эжаев подозревается в организации финансирования террористического сообщества (по части 4 статьи 205 УК РФ). С этой целью он собрал и перевел со своих счетов 34 миллиона рублей, полагают следователи. Уголовное преследование книгоиздателя связано с его профессиональной деятельностью, считают представители исламского сообщества России. Причастность Эжаева к пропаганде радикального ислама вызывает сомнение, отметили религиоведы.

Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник, выпущенный издательством "Умма" в 2007 году, содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам. Экспертиза утверждает, что писания "пропагандируют превосходство ислама" и направлены на "побуждение мусульман к совершению насильственных действий", сообщил 30 августа "Коммерсант".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.