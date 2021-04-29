Арестован книгоиздатель Асламбек Эжаев

29 апреля 2021, 22:40

Суд в Москве заключил сегодня под стражу на два месяца директора издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева, задержанного накануне по подозрению в финансировании терроризма, сообщил адвокат.

Пресненский суд Москвы заключил сегодня под стражу до 27 июня Асламбека Эжаева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат. «Завтра (30 апреля) его отправят в СИЗО №7 Москвы на карантин», - сообщил он.

Защитник рассказал, что Эжаева задержали утром 28 апреля в своей кваритире. «Следствие полагает, что ему переводили деньги на карту, которые он отдавал неизвестным лицам. На самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги», - пояснил адвокат. Он сказал, что готовит жалобу на меру пресечения Эжаеву.

Сегодня Telegram-канал «Силовики» и «Опер слил» распространили информацию о задержании жителя Москвы по подозрению в причастности к финансированию терроризма. В сообщении cо ссылкой на материалы ФСБ говорится, что 58-летний задержанный является руководителем издательства, которое, по версии правоохранителей, организовало сбор средств участникам «Исламского государства»*. "Оказывал содействие террористической деятельности с 2012 года [...] перевел террористам свыше 34 миллионов рублей", - говорится в распространенном сообщении.

На сайте Мосгорсуда также сообщается о судебном заседании об избрании меры пресечения в отношении Асламбека Эжаева. Он подозревается в организации финансирования терроризма по части 4 статьи 205 УК РФ, говорится в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Асламбек Эжаев родился 1 января 1963 года в горном селе Шатой бывшей Чечено–Ингушской АССР. В книгоиздательском бизнесе он начал работать в 1989 году, указано в его биографии на сайте Исламской энциклопедии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 августа 2020 гожа Красноглинский райсуд Самары завершил продолжавшееся больше двух лет рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистским материалом толкование Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева. Суд нашел признаки экстремизма в первом томе издания, адвокаты намерены обжаловать приговор, сообщил руководитель издательства "Умма" Асламбек Эжаев. Суд в Самаре учел результаты экспертизы, которая не ответила на все поставленные вопросы, сообщил адвокат Равиль Тугушев. За подобными решениями судов может последовать и запрет Корана, предостерег его коллега Мурад Мусаев.

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" опубликовал общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.