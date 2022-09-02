Исламоведы разъяснили решение суда о запрете сборника "Сахих аль-Бухари"*

02 сентября 2022, 01:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Включение сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов значит, что запрещено определенное издание книги, определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, заявили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы, комментируя требование Кадырова отменить решение суда. Кроме того, признание экстремистским издания запрещает его использование в личных целях, указали они.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 31 августа потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Муфтий Чечни поддержал требование Кадырова. Пользователи "ВКонтакте" призвали муфтият Дагестана также озвучить свою позицию.

Издание "Сахих аль-Бухари"* (Краткое изложение) "Достоверные предания жизни из Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника"", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", включено в федеральный список экстремистских материалов. Решение об этом принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года, 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. При этом экстремистскими не признаны содержащиеся в издании суры, аяты и цитаты из Корана, следует из записи под номером 5302 в списке экстремистских материалов, который размещен на портале Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации". В записи указано, что издание внесено в список 25 августа. Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам. Экспертиза утверждает, что писания "пропагандируют превосходство ислама" и направлены на "побуждение мусульман к совершению насильственных действий", сообщил 30 августа "Коммерсант".

Сборник хадисов "Сахих аль-Бухари"* является одним из основных сборников мусульманских религиозных преданий, которые также называются хадисы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский.

"Это предания о словах и поступках пророка Мухаммада. Хадисы считаются вторым источником ислама после Корана. Сам Бухари — известный ученый исламского мира. Жил в восьмом веке, уроженец Средней Азии. Много странствовал, собирая хадисы и проверяя их достоверность. Из этих хадисов был составлен сборник — Сахих (Достоверные). Сборник имеет огромное религиозное и эстетическое значение", — рассказал он.

Исламовед считает неправильным запрет сборника "Сахих аль-Бухари"*. "Это второй по значимости источник религии ислама", — сказал Микульский.

Специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен подтвердил, что "Сахих Аль-Бухари"* — это значимый источник исламской религии. "Это сборник хадисов, то есть рассказов из жизни пророка Мухаммада, сообщающих о поступках и высказываниях пророка", — пояснил он.

Правовед указал, что сборники дуа (молитв) не имеют такого же значения, как Коран и хадисы. "Хадисы — это второй источник ислама после Корана, это исходные тексты, которые положены в основу шариата, заповедей, обращенных к людям для обретения правильного пути в жизни. Знакомясь с хадисами, узнают о Сунне — образе жизни пророка. А самый авторитетный сборник хадисов среди мусульман-суннитов был подготовлен Бухари", — сказал Сюкияйнен.

В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду. Распространенная в Интернете копия судебного решения вызвала недовольство российских мусульман. Рамзан Кадыров подал жалобу на запрет книги. С подобными заявлениями в суд также обратился Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу". В результате областной суд отменил решение Южно-Сахалинского горсуда. При этом Кадыров потребовал публичных извинений от судьи, которая признала книгу "Мольба к Богу" экстремистской. "Ты быстро извинись, ты не имеешь права, это книга Всевышнего, ни твоего, ни моего, не я писал, не от себя писали. Извинись перед людьми, перед верующими. Не только мусульмане возмущены, но и христиане, другие, нас все поддерживают, это всех возмущает", — заявил Рамзан Кадыров.

По его словам, нынешний запрет касается конкретного издания, выпущенного в определенный год, конкретного издательства. Речь не идёт о запрете переводов хадисов Абдуллой Ниршей, потому что хадисы в его переводе издавались многими другими издательствами, пояснил Сюкияйнен.

"В решении суда указаны конкретно все исходные данные, точное название, количество страниц, год выпуска, конкретное издательство, авторы текста и перевода, под чьей редакцией", — подчеркнул он.

По мнению Сюкияйнена, хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", — указал он.

В переводах священных текстов, в том числе в переводе хадисов Нирши, имеются подстрочные примечания, которые и могли стать причиной запрета, предположил он.

"Например, нужно прояснить какой-то термин, и авторы перевода или составители делают это. И эти примечания тоже воспринимаются как часть текста книги. В этих примечаниях могут содержаться такие высказывания, которые экспертами или судом могут восприниматься как признаки экстремизма. Изъять лишь определенные фрагменты книги как экстремистские, оставив книгу в целом, технически возможности нет. Невозможно собирать по всей стране определенную книгу и вырезать какие-то страницы или строки", — пояснил Сюкияйнен.

Он уточнил, что признание экстремистским издания не влечет ответственности за его личное использование, она наступает только за публичные ссылки и распространение.

Правовед также указал, что нет единой судебной практики по поводу того, по каким критериям издание объявляется экстремистским. "Нет и постановления Верховного суда, который бы разъяснил это положение. И разные эксперты, которым суд отправляет книгу, выносят различные заключения. Кому-то достаточно одного высказывания, а кто-то не считает это достаточным для объявления всего издания экстремистским", — пояснил Сюкияйнен.

Он сказал, что ему не известно о прецедентах запрета хадисов, в том числе их переводов на разные языки в какой-либо стране.

В решении суда указываются точные реквизиты запрещаемой книги: название, издательство, год, количество страниц, авторы, отметил адвокат Марат Ашимов, который участвовал в процессах по снятию запретов на исламскую литературу. Любые другие "Сахих аль-Бухари", выпущенные другим издательством или изданные в другой год, не попадают под запрет", — подчеркнул он.

После принятия закона о запрете на признание экстремистскими священных текстов мировых религий правоприменительная практика такова, что суды воздерживались от причисления к экстремистским и переводов священных текстов, указал адвокат.

23 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

"Но под священным текстом подразумевали только аяты Корана, а не хадисы, сказал он. В настоящее время хотим инициировать дополнения к этому закону, чтобы и тексты хадисов были признаны частью священных текстов. А то получается несправедливо. Считается, что в Библии есть слово Божье и рассказы о пророках, а у мусульман рассказ о жизни пророка Мухаммада — это хадисы, они формально по российскому закону к священным текстам не причисляются", — пояснил Ашимов.

В целом при запрете исламской литературы наметились негативные тенденции, считает он. "Иногда не проводят положенную экспертизу, а правоохранители применяют решение по аналогии. Например, в Оренбурге в одной благотворительной мусульманской организации провели обыск и обнаружили книгу, которой нет в списке экстремистской литературы. Привлекли специалиста-лингвиста, и он говорит, что изъятая книга по содержанию сильно тождественна другой книге, которая входит в список экстремистских. И на основе этой справки организацию привлекают к ответственности за распространение экстремистских материалов, хотя книга, изъятая на момент обыска, не признана экстремистской", — посетовал Ашимов.

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* сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.