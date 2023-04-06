Алаудинов пригрозил кикбоксеру Минееву за высказывания по поводу мечети в Москве

06 апреля 2023, 15:50

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал шоуменом чемпиона мира и Европы по кикбоксингу, бойца ММА Владимира Минеева, который ранее призвал сторонников строительства мечети в Москве отправиться на передовую, усомнился в том, что боец ММА действительно на фронте. Алаудинов подчеркнул, что в зоне военной операции, где постоянно находятся не менее 9 тысяч мусульман из Чечни, "стреляют прямо в лоб".

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в одном из районов Москвы, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети 4 апреля попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. 5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера не будет, ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети, против возведения которой в Москве прошли протесты, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве стали проходить акции протеста против строительства мечети, в них принимали участие в том числе бойцы ММА, в частности Максим Дивнич. А 3 апреля в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов ответил бойцу ММА Владимиру Минееву, который ранее высказывался по поводу скандала вокруг строительства мечети в Москве и призывал отправиться на передовую в зону военной операции на Украине сторонников ее возведения, сообщило сегодня агентство "Чечня сегодня".

Алаудинов подчеркнул, что "на передовой из Чеченской Республики на постоянной основе находятся 9 тысяч человек", а всего в боях приняли участие более 20 тысяч "мусульман Чеченской Республики". "Кого именно хочет видеть шоумен Минеев из мусульман-чеченцев на передовой – непонятно! Мы все здесь. Назови имя и место. Неважно кого. Если хочешь видеть меня или рядового бойца, то обещаю, что прибытие на место будет незамедлительным!" - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, Минеев "разводит шоу", записав видео на фоне заправки "Лукойл", которых нет в зоне военной операции. "Здесь это не пройдет. Если вызвать на дуэль, то тут стреляют прямо в лоб. Размахивать кулаками не получится. Это не ринг", - отметил Алаудинов.

Минеев записал свое видео 3 апреля, на следующий день после акции протеста против строительства мечети, которая прошла близ храма на святом озере. Он поддержал Максима Дивнича, который выступил против возведения культового сооружения. "Агрессивные выпады в сторону православных активистов показывают суть людей, прикрывающихся исламом. <...> Макс Дивнич - молодец! Стоит на своем, несмотря на неадекватную реакцию. Никто же не против строительства мечети. Лично я буду только рад, когда у мусульман будет большая мечеть, где они комфортно совершать намаз, не причиняя никому дискомфорт. Разве нет больше места, кроме как на нашем святом озере? Есть. Так, а в чем проблема? Ну а кто там такой сильно агрессивный, приезжайте сюда, на передок", - отметил Минеев.

Видео записано в машине, Минеев одет в камуфляжную форму, при этом автомобиль проезжает мимо заправки "Лукойл". В описании ролика, который опубликован в Telegram-канале Владимира Минеева также 3 апреля по другой теме, говорится, что Минеев возвращается "в зону СВО после увольнительного"

Ранее команда Минеева сообщила, что 9 февраля Владимир Минеев прибыл в зону специальной военной операции"Владимир прибыл в зону СВО, где будет выполнять поставленные задачи", - привело слова представителя его команды

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года. Россиянин победил соперника техническим нокаутом, сообщило 9 февраля ТАСС.

Минееву 32 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 26 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе, говорится в публикации.

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