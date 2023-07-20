Аналитики сочли сигналом Кадырову игнорирование Москвой его требований

20 июля 2023, 21:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отсутствие реакции Москвы на требования Рамзана Кадырова наказать силовиков за рейд в молельном доме Котельников говорит о снижении его влияния и стало сигналом главе Чечни, чтобы он не вмешивался не в свои дела, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политолог и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рейд во время намаза вызвал возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков, которые проводили рейд в мечети в подмосковных Котельниках во время пятничного намаза. Однако к 19 июля ни силовые ведомства Подмосковья, ни губернатор Московской области публично не отреагировали на эти требования.

Влияние Кадырова в Москве снизилось, уверен старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. "Нет реакции силовых структур и властей на его требование, поскольку его влияние снизилось. Недавние события, как, например, нападение на Милашину, изменили отношение к нему в Москве, где у него и так было мало влияния. Он все делал через Кремль, но сейчас в Кремле не до проблем с визитами силовиков в мечети", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Чечне хотели услышать требования Кадырова, и он не мог разочаровать свою внутреннюю аудиторию, хотя российской аудитории его требования "глубоко неинтересны". "Если говорим о чеченской аудитории, они ждали такой резкой реакции Кадырова. Теперь они довольны, но скоро может наступить момент, когда они будут недовольны тем, что нет реакции на требование Кадырова", - отметил он.

Отсутствие реакции на требования Кадырова наказать силовиков – это сигнал не вмешиваться в не свои дела, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Любое действие силовых структур зависит от спущенной сверху установки. Проведенные вот эти рейды в мечетях – это операция, которая проводится ФСБ РФ. А в их случае не всегда должен быть указ сверху. Вряд ли такое указание им дал Путин. Они сами посчитали нужным провести такую операцию. Когда планируется операция, никто не думает о том, чтобы как-то не коснуться имиджа и авторитета Кадырова или глав других регионов. Они не думают об этом, им все равно. Поэтому обращение Кадырова связано с тем, что операция оскорбила его как мусульманина. А отсутствие реакции на его требования – это сигнал Кадырову не вмешиваться в дела, которые его не касаются", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

По мнению Кутаева, заявление Кадырова и Меликова нацелены, прежде всего, на аудиторию в Чечне и Дагестане. "Эти заявления – попытка оправдать ожидания жителей Чечни и Дагестана. То есть они ждали реакции глав двух республик и получили то, что хотели. Мне кажется, им важно отреагировать на эти события, получившие резонанс в их регионе, а будет ли реакция силовиков и властей уже не так важно. Главное - понравиться жителям", - отметил он.

Он уверен, что Кадыров и Меликов не смогут добиться наказания силовиков. "Это невозможно. Они сами это понимают. Они сами не хотят конфликта с ФСБ, поэтому дальше не будут настаивать на том, чтобы силовики были наказаны", - заключил он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* согласна с мнением Кутаева. "Для них главное - не молчать и делать заявления о том, что может понравиться жителям этих регионов. Они убеждены, что права мусульман нарушены и требуют наказания. Это их право. Но в этой ситуации вряд ли кто-то будет наказывать силовиков из-за того, что этого потребовали Меликов и Кадыров. Я не допускаю, что Кадыров и Меликов будут до конца принципиальными в этом вопросе и пойдут на конфликт с силовиками", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, в скором времени Кадыров перестанет требовать наказания силовиков. "Мы все знаем, какое у него политическое чутье. Он увидел, что нет реакции, а это значит, что ему дают понять, что это не его дело. Он это поймет и перестанет выдвигать такие требования. Я не думаю, что это сильно ударит по его авторитету. Не во всех же вопросах Москва учитывает его мнение. Он это знает и понимает, что его влияние не бесконечно", - отметила она.

Игнорирование требования Кадырова о наказании силовиков не говорит об ослаблении позиции главы Чечни, уверен чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Не думаю, что что-то поменялось с авторитетом Кадырова. Силовики и местные власти на подобные выходки никогда не реагировали. Наоборот, защищали любые, даже преступные действия силовиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нарушения прав человека остаются без реакции властей Чечни, в том числе нарушения прав со стороны силовиков.

"Мы знаем, сколько преступлений, совершенных в Чечне за последние десятилетия, не расследуются. В этом конкретном случае думаю, всё будет зависеть от настойчивости руководителей республик, где большинство проживающих исповедуют ислам", - отметил он.

Титиев не уверен, что Кадыров и Меликов пойдут на конфликт с силовиками на федеральном уровне, чтобы доказать свою принципиальность. "Не знаю, пойдут или нет, но обязаны", - отметил он.

Никакой информации о проверке деятельности силовиков в связи с рейдом по выявлению нелегальных мигрантов в Котельниках не содержится к 21.00 мск 20 июля на сайтах и в Telegram-каналах управления Росгвардии по Московской области, управления МВД по Московской области, управления Следкома России по Московской области, прокуратуры по Московской области.

Однако управление Следкома России по Московской области отчиталось о расследовании уголовного дела об "организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории городского округа Котельники (часть 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России)". В его рамках "проведены рейды и обыски на предприятиях, а также по месту жительства их руководителей".

По версии следствия, руководители предприятий организовали незаконное пребывание иностранцев. "К настоящему времени по 26 адресам проведены обыски, в том числе в так называемых резиновых квартирах и на предприятиях. Проверены более 150 иностранных граждан, из них пять пребывают на территории России незаконно", - сообщило следствие на своем сайте.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.