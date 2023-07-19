Требование Кадырова о наказании за рейд в мечети проигнорировано силовиками Подмосковья

19 июля 2023, 16:29

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Несмотря на заверения главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы России Адама Делимханова о неотвратимости наказания за рейд в мечети подмосковных Котельников, силовые структуры Московской области спустя четыре дня после их заявлений не сообщали о проверках деятельности силовиков, которые сорвали пятничный намаз. Не прокомментировал случившееся и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как сообщал "Кавказский узел", в пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рейд во время намаза вызвал возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков, которые проводили рейд в мечети в подмосковных Котельниках во время пятничного намаза.

На сайтах и в соцсетях властей и силовых ведомств Московской области не содержится информации о проведении проверки в отношении силовиков, проводивших рейды в мечети в Котельниках.

Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев к 16.30 мск 19 июля в своем Telegram-канале не комментировал информацию о встрече с ним Делимханова, нет информации о встрече или проверках силовиков, проводивших рейд. и на сайте администрации Московской области.

Никакой информации о проверке деятельности силовиков в связи с рейдом по выявлению нелегальных мигрантов в Котельниках не содержится к 16.30 мск 19 июля на сайтах и в Telegram-каналах управления Росгвардии по Московской области, управления МВД по Московской области, управления Следкома России по Московской области, прокуратуры по Московской области

"Кавказский узел" также писал, что в апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

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