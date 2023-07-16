Силовик по время рейда в мечети в Котельниках. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=V4R7DMv-mjQ

16 июля 2023, 10:01

Меликов раскритиковал силовиков за рейд в подмосковной мечети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков, которые проводили рейд в мечети в подмосковных Котельниках во время пятничного намаза, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", в пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рейд во время намаза вызвал возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области.

Поведение силовиков, которые проводили рейд в мечети в Котельниках, накладывает тень на ведомство, в котором они работают, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. <…> Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети, и почему в своих высказываниях они были так несдержанны? Разве эти люди не понимают, что своими действиями могут бросить тень на структуру, в которой служат?" – написал Меликов сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бойцы из разных регионов страны принимают участие в спецоперации на Украине, а также привел в пример рабочую поездку Владимира Путина в Дагестан. "Очень надеюсь, что в этой ситуации разберутся, а действиям конкретных силовиков дадут оценку", – добавил глава Дагестана.

Напомним, действия сотрудников ОМОНа во время рейда в мечети в Котельниках также ранее осудило Духовное управление мусульман Московской области. "По каждому действию сотрудников ОМОНа, принижающему права и достоинства людей, попавших под этот рейд, будут направлены заявления в прокуратуру Московской области", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления мусльман.

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Примечание:

"Скандал с мечетью в Москве дал Кадырову повод продемонстрировать влияние", "Путин одобрил план отправить Журавеля в колонию в мусульманском регионе", "Перевод в Чечню лишил сжегшего Коран волгоградца надежды на объективность суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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