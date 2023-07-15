Кадыров потребовал наказать силовиков за рейд в подмосковной мечети

15 июля 2023, 19:43

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Проверка документов у мусульман во время пятничного намаза в Котельниках вызвала возмущение Рамзана Кадырова, он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области, сообщил глава Чечни.

"Кавказский узел" писал, что в апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

Рамзан Кадыров заявил сегодня, что поручил депутату Госдумы Аламу Делимханову разобраться с ситуацией со срывом намаза в подмосковном городе Котельники.

По его словам, Делимханов "уже пообщался с губернатором Московской области и начальником управления президента России по внутренней политике. Кадыров назвал действия силовиков "провокацией в тылу". "Хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся. Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперёд: адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний, скорее, напоминают бандитский налёт и заслуживают по меньшей мере служебного выговора", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Делимханов пообещал наказать виновных. "Нет сомнений, эти провокаторы понесут заслуженное наказание по всей строгости закона. Мы не оставляли и не оставим подобное преступное поведение в отношении мусульман, которые являются неотъемлемой частью России", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Видео, которое вызвало возмущение главы Чечни, было опубликовано в ряде Telegram-каналов, в частности, сегодня его опубликовал Telegram-канал "ЧП/Грозный". Как следует из видео, силовики, переговариваясь по рации, ходят между мусульманами, которые сидят и стоят на коврах. "А что мы не можем помолиться, а вы потом проверите документы?" - спрашивает голос за кадром силовика, который стоит поблизости. Однако силовик не ответил.

Община мусульман из Котельников Московской области обратилась к президенту России. Они рассказали, что 7 июля во время пятничной молитвы в помещение ворвались вооруженные сотрудники ОМОН. "Не снимая уличной обуви, они ворвались в помещение, где молятся люди. Проявляя неуважение к молящимся, с криками, нецензурной бранью, применяя физическую силу, оскорбляли прихожан, среди которых большинство граждан России. В этот момент в наших помещениях также находились женщины и дети. Своими действиями сотрудники ОМОН сорвали наше пятничное богослужение. На требования объяснить причину сотрудники ОМОН распылили содержимое огнетушителя в сторону прихожан", - следует из видеообращения, которое опубликовано в YouTube-канале KO4A TV 7 июля. Обращение сопровождается кадрами, на которых силовики бегут вверх по лестнице в помещение для намаза.

Мужчина, который выступает на видео, отметил, что община официально зарегистрирована и создана при поддержке Верховного муфтия России, в том числе для разгрузки мечетей Москвы. Выступающий также заявил, что проверки миграционного законодательства не должны проводиться внутри молельных домов.

Духовное управление мусульман Московской области на своем сайте осудило "варварские действия сотрудников ОМОНа, проводивших этот уничижительный рейд, который по своим методам больше был похож не на проверку документов, а на операцию по задержанию особо опасных преступников". "По каждому действию сотрудников ОМОНа, принижающему права и достоинства людей, попавших под этот рейд, будут направлены заявления в прокуратуру Московской области", - говорится в заявлении от 7 июля.

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