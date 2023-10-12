Кадыров опубликовал видео встречи с Журавелем

12 октября 2023, 20:56

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Никита Журавель на встрече с Рамзаном Кадыровым заявил о желании принять ислам, однако глава Чечни усомнился в его словах, обосновав это тем, что "глаза куда-то не туда смотрят". Кадыров назвал молодого человека, суд над которым должен начаться в Чечне, агентом Службы безопасности Украины и провокатором

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение этим поступком. 2 октября в Санкт-Петербурге был задержан пикетчик с плакатом в защиту Журавеля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале опубликовал сегодня короткое видео встречи с арестованным по делу о сожжении Корана Никитой Журавелем. В ходе беседы Никита Журавель заявил, что готов принять ислам, однако Кадыров не поверил в искренность его намерений.

"Изучить сам ислам, хотя бы постараться", - говорит молодой человек на видео. "Принять ислам?" - спрашивает Кадыров. Журавель отвечает утвердительно. "Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят" - заключил Кадыров

В описании к видео, Кадыров назвал Журавеля "агентом СБУ". "Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ", - написал он. "Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином", - заявил сегодня глава Чечни.

Кадыров назвал Журавеля "мерзким осквернителем", заявив, что тот "сжёг Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России", - заявил он.

"Это ярко выраженный провокатор и диверсант", которого "на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова", отметил глава Чечни.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни. Также Делимханов отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

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