06:46, 27 августа 2025

Частные дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осколки беспилотников повредили частные дома в Неклиновском районе и Новошахтинске.

Как писал "Кавказский узел",  не менее 15 человек эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения. 

Ночью силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений. Люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, сегодня будет проведена оценка ущерба имущества.

Напомним, в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. О том, что пожар потушен, врио губернатора Юрий Слюсарь отчитался только утром 26 августа. Также в результате атаки дронов 26 августа были повреждены 11 сельских домов в Неклиновском районе Ростовской области. 

Автор: "Кавказский узел"

