Силовики озвучили подробности перестрелки в Назрани

17 июня 2020, 10:11

Сотрудник Росгвардии, погибший при перестрелке в Назрани, не принимал участия в конфликте. Зачинщик спора и еще нескольких человек, заподозренные в причастности к перестрелке, задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня в результате перестрелки в Назрани погибли пять человек, в том числе капитан полиции и сотрудник Росгвардии. К конфликту привел имущественный спор между родственниками, сообщило МВД Ингушетии.

Сотрудник Росгвардии, который погиб в перестрелке в Назрани, не участвовал в конфликте, сообщили правоохранители. "Сотрудник Росгвардии приехал домой на обед. В это время велась стрельба, одна из пуль попала в него, и он погиб на пороге дома. Сам в конфликте не участвовал, оружия не применял", – привел сегодня ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Правоохранители сообщили о задержании нескольких участников конфликта. "По предварительным данным, участвовали в данном конфликте и непосредственно в перестрелке. С ними проводятся оперативно-следственные мероприятия", – привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника правоохранительных органов.

По словам врачей, состояние раненых остается тяжелым. "Оба раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них пришел в сознание, но его состояние все так же тяжелое", – процитировало сегодня сотрудника Минздрава Ингушетии РИА "Новости".

Служебного оружия и удостоверения погибшего на месте обнаружено не было. "Вероятно, они были похищены участниками конфликта", – предположил сотрудник правоохранительных органов.

Предполагаемый зачинщик перестрелки задержан. "Зачинщик Савангерей Медов – пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор", – привел 16 июня "Интерфакс" слова сотрудника правоохранительных органов. Задержанный "характеризуется как конфликтный человек". Его допрашивают, добавил он.

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить об обстоятельствах происшествия в короткие сроки. "Председатель СК России поручил руководству СУСК России по республике Ингушетия доложить об обстоятельствах перестрелки в Назрани, в результате которой погибли люди. Органами СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <…> убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц", – сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Конфликт со стрельбой 16 июня произошел на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская в Назрани между родственниками из-за спора о земельном участке. Одним из погибших стал рабочий, он был убит случайно. С огнестрельными ранениями были госпитализированы семь человек. Позже Минздрав Ингушетии заявил о пяти погибших, один из них скончался в больнице – раненого доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии, он умер во время операции. Оба силовика были убиты из охотничьего ружья "Тайга", сообщил 17 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Позже на территории больницы около 20 родственников погибших устроили драку, никто не пострадал.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.