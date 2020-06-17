На месте происшествия. Кадр видео Россия 24 https://www.youtube.com/watch?v=OB-sY9Ha6ZE

17 июня 2020, 09:16

Число жертв перестрелки на окраине Назрани возросло до пяти

Один из пострадавших при перестрелке в Ингушетии, получив серьезные ранения, умер в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", не менее четырех человек, в том числе сотрудник силовой структуры, погибли 16 июня в результате перестрелки в Назрани. Несколько пострадавших были доставлены в больницу. В ходе конфликта убиты капитан полиции и сотрудник Росгвардии. К перестрелке в Назрани привел имущественный спор между родственниками, сообщило МВД Ингушетии.

Один из пострадавших во время перестрелки в Назрани жителей Ингушетии скончался в больнице, сообщил 16 июня со ссылкой на представителя медучреждения "Интерфакс". Таким образом, число жертв конфликта возросло до пяти. Двое пострадавших с серьезными ранениями остаются в больнице.

"Несмотря на оказанную экстренную помощь, один из доставленных во вторник с серьезным ранением умер. Ему проводили сложную операцию, он находился в реанимации ингушской республиканской больницы в крайне тяжелом состоянии", - заявил источник.

Силовиками задержан предполагаемый зачинщик конфликта - пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор.

Одним из погибших во время перестрелки стал рабочий, который не имел отношения к вызвавшему ее конфликту, сообщил 17 июня со ссылкой источник в правоохранительных органах республики ТАСС.

"Один из гражданских был убит случайно, он был рабочим, который недалеко от места конфликта занимался укладкой тротуарной плитки. Предположительно, он убит из табельного оружия сотрудником Росгвардии", - процитировало источник агентство.

Сам сотрудник Росгвардии и еще один гражданский погибли от выстрелов из дробовика. "Сотрудник полиции был убит из "Тайги" - оружия, которое числится в гражданском обороте", - сообщил источник.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Установлена связь участника перестрелки с полицейскими в Москве с силовиками Ингушетии", "Участники схода в Экажево вызвали баталхаджинцев на шариатский суд", "Ветераны спецслужб сочли достоверными отчеты о спецоперациях в Ингушетии".

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