Группа силовиков обстреляна в Ингушетии

17 августа 2020, 20:41

Сотрудники силовых структур нашли схрон в лесу у села Галашки и были обстреляны, сообщили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

Территория, где произошло боестолкновение, оцеплена, - сообщил источник. Он не уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

Другой источник, в оперативных службах региона, подтвердил, что в районе села Галашки была слышна перестрелка, передал сегодня ТАСС. Нападавших было несколько, сейчас силовики ищут их, прочесывая лес, со ссылкой на собственный источник передал "Интерфакс".

О раненых и убитых в результатет перестрелки в этих сообщениях не говорится. На сайте Национального антитеррористического комитета, по состоянию на 20.41 мск 17 августа, не появилось информации об этом инциденте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 13 августа в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии неизвестными был обстрелян автомобиль, в результате один человек был убит и как минимум двое получили ранения. В автомобиле находился бывший сотрудник полиции, ранения получили его мать и жена, сообщили источники. Врачи оценили состояние раненного полицейского как тяжелое.

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