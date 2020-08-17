17 августа 2020, 20:41

Группа силовиков обстреляна в Ингушетии

Сотрудники силовых структур нашли схрон в лесу у села Галашки и были обстреляны, сообщили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

Территория, где произошло боестолкновение, оцеплена, - сообщил источник. Он не уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

Другой источник, в оперативных службах региона, подтвердил, что в районе села Галашки была слышна перестрелка, передал сегодня ТАСС. Нападавших было несколько, сейчас силовики ищут их, прочесывая лес, со ссылкой на собственный источник передал "Интерфакс".

О раненых и убитых в результатет перестрелки в этих сообщениях не говорится. На сайте Национального антитеррористического комитета, по состоянию на 20.41 мск 17 августа, не появилось информации об этом инциденте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 13 августа в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии неизвестными был обстрелян автомобиль, в результате один человек был убит и как минимум двое получили ранения. В автомобиле находился бывший сотрудник полиции, ранения получили его мать и жена, сообщили источники. Врачи оценили состояние раненного полицейского как тяжелое.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" "Кавказский узел" также публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта в Ингушетии, основанную на данных из открытых источников и полученных от собственных корреспондентов.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден на 11 лет за причастность к боевикам", "Состояние раненных при обстреле в Ингушетии остается стабильно тяжелым", "Участник конфликта с убийством полицейского расстрелян в Ингушетии".

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