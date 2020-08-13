Следы от пуль на стекле автомобиля. Фото: интернет-газета «Ингушетия» https://gazetaingush.ru/

13 августа 2020, 21:06

Источники сообщили о трех жертвах обстрела в Ингушетии

Один человек убит и как минимум двое получили ранения при обстреле автомобиля в Назрановском районе, сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня вечером в селе Сурхахи. Неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю, а затем скрылись. По предварительным данным, один человек скончался, еще несколько получили огнестрельные ранения, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Погиб бывший сотрудник патрульно-постовой службы, ранены две его родственницы, предположительно, сестра и мать погибшего, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

На сайтах МВД по Ингушетии и Следственного управления Следственного комитета по республике информации об обстреле автомобиля в селе Сурхахи по данным на 21.05 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также сообщал, что вечером 28 июля на окраине села Яндаре был обстрелян автомобиль, в котором находился полицейский Увайс Алиев, он был убит. Источники в силовых структурах рассказали, что в момент нападения в машине с силовиком сидела девушка, которая не пострадала. Силовики озвучили версию о причастности к убийству Алиева членов группировки боевиков Аслана Бютукаева.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Один из раненых в Сурхахи оказался силовиком", "Жертвами перестрелки на окраине Назрани стали два силовика", "Второе резонансное убийство за три дня произошло в Ингушетии".

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