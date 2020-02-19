Скриншот публикации об обнаружении подпольного оружейного цеха в Ингушетии, https://t.me/operdrain/22856

19 февраля 2020, 14:47

Подпольный оружейный цех найден в Ингушетии после обстрела силовиков

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое обнаружен в селе Плиево, изъяты автоматы, пистолеты, тротиловые шашки и гранаты, сообщили сегодня источники. Силовики предположили, что цех организовал человек, ранее открывший огонь во время обыска.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля в селе Плиево (по данным других источников, в Экажево) прошел обыск в доме ингушского активиста, участника мартовского митинга в Магасе Юнуса Видзижева. У него есть бизнес по прокату охолощенного оружия для свадеб, съемок фильмов, роликов. В ходе обыска силовики были обстреляны из пистолета, причем стрелявшему удалось скрыться.

Во время обысков в Плиево силовики обнаружили цех по переделке охолощенного оружия в боевое, сообщил источник. По его словам, владельцем цеха правоохранители считают человека, который стрелял в силовиков 14 февраля. В цехе изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества: 23 автомата, пулемет, карабин, пистолет-пулемет "Борз", 12 тротиловых шашек, 2 гранаты, 4 пистолета различных марок, а также более 2 тысяч патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщил сегодня со ссылкой на анонимный источник "Интерфакс".

Скриншот публикации об обнаружении подпольного оружейного цеха в Ингушетии, https://t.me/operdrain/22856Подпольный цех обнаружен в одном из частных домовладений в Плиево, информировал сегодня Telegram-канал "Опер слил". Публикация канала сопровождается фотографиями, на которых видна вывеска "Прокат охолощенного оружия", верстак с лежащим на нем оружием и инструментами, пистолеты, большое количество патронов.

На сайтах ингушского главка МВД и республиканского управления Следкома к 14.47 мск 19 февраля не появилось информации о подпольном цехе в Плиево и возбуждении уголовного дела.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отказались разойтись после санкционированного митинга в Магасе. Утром следующего дня между активистами и пытавшимися разогнать их силовиками произошли столкновения. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. По состоянию на 18 февраля Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры 14 активистам. Юнус Видзижев фигурантом дела о столкновениях на митинге не является.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Ингушетии, а также регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Два жителя Ставрополья арестованы по делу о подпольном производстве оружия", "Подпольный оружейный цех обнаружен на Ставрополье", "Житель Армении задержан за хранение оружия".

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