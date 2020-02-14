Силовики обстреляны при обыске в Ингушетии

14 февраля 2020, 16:22

Житель Ингушетии обстрелял силовиков из пистолета, когда они проводили обыск в частном доме, сообщили источники. По их данным, стрелявший - участник мартовских протестов Юнус Видзижев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня знакомые Юнуса Ведзижева - ингушского активиста, участвовавшего в мартовском протесте в Магасе, сообщили, что в его доме в селе Плиево, а также у его родных проходят обыски.

Источники сообщили, что обыск проводился в селении Экажево в рамках операции "Оружие". "У силовиков была оперативная информация о том, что в доме Видзижева имеется боевое оружия. Поэтому было принято решение о проведении обысков. Юнус дает холостое оружие напрокат, арендуют его обычно на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался открыть такие точки в каждом районе", - цитирует свой источник "Интерфакс".

По данным источника при обыске мужчина обстрелял силовиков и скрылся. Пострадавших среди силовиков нет, место происшествия оцеплено, закрыт ряд улиц, заблокирован доступ к дому.

При этом обыски в Плиево источники не упоминают.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации об обстреле силовиков Видзижевым.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".