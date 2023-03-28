Полицейский ранен при нападении на пост ДПС в Ингушетии

28 марта 2023, 01:00

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На пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии совершено нападение, неизвестные обстреляли его из автоматического оружия. Ранен один силовик. Участники нападения пешком ушли в сторону села Майское.

В Ингушетии в полночь с 27 на 28 марта совершено нападение на стационарный пост ДПС "Волга-14" близ села Кантышево.

Инцидент произошел в Назрановском районе Ингушетии, ранен один из полицейских, который находился на посту при исполнении служебных обязанностей, пишет МВД Ингушетии в своем телеграм-канале.

Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия, полицейский ранен в ногу. Ведутся поиски причастных к инциденту лиц. После ответного огня они пешком ушли в сторону села Майское, сообщает телеграм-канал "112".

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