28 марта 2023, 01:00

Полицейский ранен при нападении на пост ДПС в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии совершено нападение, неизвестные обстреляли его из автоматического оружия. Ранен один силовик. Участники нападения пешком ушли в сторону села Майское.

В Ингушетии в полночь с 27 на 28 марта совершено нападение на стационарный пост ДПС "Волга-14" близ села Кантышево.

Инцидент произошел в Назрановском районе Ингушетии, ранен один из полицейских, который находился на посту при исполнении служебных обязанностей, пишет МВД Ингушетии в своем телеграм-канале.

Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия, полицейский ранен в ногу. Ведутся поиски причастных к инциденту лиц. После ответного огня они пешком ушли в сторону села Майское, сообщает телеграм-канал "112".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России..

Примечание:

"Активность силовиков встревожила жителей Сунженского района", "Племянник Гаглоевой упрекнул чиновников и следователей в бездействии", "Махачкалинец арестован по делу об убийстве гадалки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 00:04

  • Участники протестов против грузинского закона об иноагентах заявили о бездоказательности обвинений

    Заседания по административным протоколам, составленным на участников акций протеста против закона об иноагентах, проходят неорганизованно, начала суда порой приходится ждать целый день, при этом суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

27 марта 2023, 23:08

  • Концерты Лорак и Меладзе отменены в Ростове-на-Дону

    Запланированные в Ростове-на-Дону концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе не состоятся, так как "ростовчане не приемлют выступления" артистов, которые высказались против военной операции на Украине, сообщил мэр города.

27 марта 2023, 22:11

  • Студент извинился за видеоролик из мечети в Шали

    Автор видеоролика из мечети в Шали, пензенский студент, извинился "перед всем чеченским народом" за оскорбление женщин после того, как его "нашли" в родном городе. Комментаторы в соцсети сочли извинения недостаточными.

27 марта 2023, 21:12

27 марта 2023, 20:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи