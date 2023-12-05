Машина полицейского обстреляна в Ингушетии

05 декабря 2023, 17:26

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Четыре пули было выпущено на трассе "Кавказ" по машине сотрудника полиции близ села Яндаре. Следствие отчиталось о расследовании уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

На федеральной автодороге "Кавказ" возле села Яндаре Назрановского района из автомобиля "Тойота "Камри" неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль "Лада "Гранта", за рулём которого был сотрудник полиции, находившийся в отпуске. Водитель не пострадал, в его машине разбиты стекла и остались пулевые отверстия. Нападавшие скрылись с места, сообщило управление Следкома России по Ингушетии.

Начато расследование уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы), полиция проводит комплекс мероприятий. чтобы установить и задержать нападавших, сообщило следствие.

По данным источников, пострадавший в результате нападения полицейский в июле 2023 года перевелся из Чечни в отдел по борьбе с оборотом оружия северокавказского управления МВД, где курировал эту работу в Ингушетии, сообщил сегодня telegram-канал Mash Gor.

Главное управление МВД России по СКФО подтвердило сегодня в своем Telegram-канале, что в попавшей под обстрел машине находился сотрудник управления.

"Кавказский узел" также писал, что 5 апреля во время контртеррористической операции ингушские силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден еще один разыскиваемый, предположительно, Коттоев. 3 апреля силовики обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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