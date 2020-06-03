03 июня 2020, 14:55

Второе резонансное убийство за три дня произошло в Ингушетии

Житель села Экажево убит возле своего дома, подозреваемых нет, сообщили сегодня силовики.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня на федеральной трассе "Кавказ" в Ингушетии был убит местный житель. Его застрелили, когда он находился в своей машине. Брат погибшего осужден за убийство односельчанина в Яндаре, рассматривается версия о кровной мести, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о перестрелке на Афганской улице села Экажево была получена дежурной частью МВД в 23.15 мск 2 июня. Силовики обнаружили там легковую машину с пробоинами от пуль и труп мужчины. На месте преступления также были найдены найдены пули и гильзы от стрелкового оружия, сообщило сегодня на своем сайте МВД Ингушетии. "Проверяются различные версии случившегося", - отмечается в сообщении, однако ни одна из версий там не приведена.

По данным следствия, убит 28-летний житель Экажево. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемые еще не определены, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления Следкома. Убийство произошло возле дома погибшего, со ссылкой на собственный источник передал "Интерфакс".

Имя убитого в этих публикациях не названо.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в Сунже стала третьей спецоперацией в Ингушетии с начала года", "Пять человек госпитализированы после конфликта со стрельбой в Сурхахи", "Источники объяснили спецоперацию в Ингушетии поиском Бютукаева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 июня 2020, 16:14

03 июня 2020, 15:57

03 июня 2020, 14:48

03 июня 2020, 14:06

  • 1 Темрезов ответил на жалобы врачей Черкесска кадровыми решениями

    После жалоб работников станции скорой помощи в Черкесске на массовое заражение COVID-19 из-за нехватки средств защиты Рашид Темрезов временно назначил министра труда Карачаево-Черкесии главой медучреждения. Пользователи Instagram призвали главу республики провести проверку в других больницах региона.

03 июня 2020, 13:26

  • 1 Ингушский активист оштрафован после видеообращения к Путину

    Опубликовав обращение к президенту России с протестом против поправок в Конституцию, руководитель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев продолжил приостановленную судом деятельность организации "Совет тейпов ингушского народа", решил 2 июня судья и приговорил активиста к штрафу.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи