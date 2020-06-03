Второе резонансное убийство за три дня произошло в Ингушетии

03 июня 2020, 14:55

Житель села Экажево убит возле своего дома, подозреваемых нет, сообщили сегодня силовики.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня на федеральной трассе "Кавказ" в Ингушетии был убит местный житель. Его застрелили, когда он находился в своей машине. Брат погибшего осужден за убийство односельчанина в Яндаре, рассматривается версия о кровной мести, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о перестрелке на Афганской улице села Экажево была получена дежурной частью МВД в 23.15 мск 2 июня. Силовики обнаружили там легковую машину с пробоинами от пуль и труп мужчины. На месте преступления также были найдены найдены пули и гильзы от стрелкового оружия, сообщило сегодня на своем сайте МВД Ингушетии. "Проверяются различные версии случившегося", - отмечается в сообщении, однако ни одна из версий там не приведена.

По данным следствия, убит 28-летний житель Экажево. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемые еще не определены, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления Следкома. Убийство произошло возле дома погибшего, со ссылкой на собственный источник передал "Интерфакс".

Имя убитого в этих публикациях не названо.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.