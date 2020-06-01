Силовики связали убийство в Ингушетии с кровной местью

01 июня 2020, 15:15

Житель Ингушетии был убит сегодня на федеральной трассе "Кавказ". Брат погибшего осужден за убийство односельчанина в Яндаре, рассматривается версия о кровной мести, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня около 11.00 мск в районе села Яндаре на федеральной трассе "Кавказ", сообщил источник. "Неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль", - рассказал он, не уточнив числа стрелявших и отметив, что им удалось скрыться на машине с тонированными стеклами.

От полученных ран водитель машины скончался на месте, передал информацию источника "Интерфакс".

Версией убийства названа кровная месть. В 2014 году в Яндаре произошло убийство. Тогда в перестрелке были ранены, но остались живы два брата, после чего была объявлена кровная месть человеку, убитому сегодня, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил сегодня на своем сайте телеканал "360".

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

На трассе близ Яндаре был застрелен брат человека, осужденного после конфликта в Яндаре в мае 2014 года. Суд признал участника этого конфликта виновным в смерти односельчанина, но это не помешало объявлению кровной мести, информировал "Дош". Стрелявший был в маске и, судя по беззвучности выстрелов, использовал глушитель, говорится в публикации.

На видео, опубликованном Telegram-каналом "ФортангаORG", к легковому автомобилю на выезде на широкую трассу подъезжает еще один, после чего раздается автоматная очередь. Первый из двух автомобилей после этого медленно едет вперед, пересекает трассу и врезается в ограждение, перегораживая дорогу. Из преследующего его автомобиля выходит человек и подбегает к машине со стороны водителя. Снова раздается автоматная очередь. Человек возвращается в машину, которая после этого резко разворачивается и уезжает. Машина, в которую стреляли, остается на месте.

На другом видео, размещенном в Instagram-паблике "Новости Ингушетии", мужчины осматривают изрешеченный пулями легковой автомобиль. Стекло со стороны водителя полностью разбито, но что в салоне, не видно.

На сайтах МВД Ингушетии и республиканского главка Следкома к 15.15 мск 1 июня не появилось информации о сегодняшнем убийстве близ Яндаре.