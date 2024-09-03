03 сентября 2024, 16:40

Сотрудники полиции убили напавшего на пост в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина с отверткой напал на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД.

Сотрудники полиции убили мужчину, который напал на сотрудников дорожно-постовой службы на въезде в Магас, сообщило сегодня управление МВД России по Ингушетии. 

"Сегодня около 14.30 неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом,  совершил нападение на сотрудников полиции, осуществляющих несение службы на посту ДПС на въезде в г. Магас.  В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения. <...> Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Нападавший был убит "при пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции", говорится в сообщении. 

Нападавший использовал отвертку при нападении на полицейских, сообщило сегодня РБК со ссылкой на ведомство. 

"Кавказский узел" писал, что при обстреле поста ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта 2023 года были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

После этого, 3 марта был введен режим КТО  Карабулаке, были убиты шесть боевиков террористической организации, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции отменен, сообщил оперштаб Ингушетии.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Последней ножевой атакой на силовиков на Северном Кавказе стало нападение 21 ноября 2022 года в центре Грозного на сотрудника полиции.  Полицейский скончался, нападавший застрелен, сообщил глава Чечни.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Калиматов сообщил об окончании ремонта поврежденного в ходе КТО дома в Карабулаке", "Аналитики оценили причины активизации подполья на Северном Кавказе", "Житель Ингушетии арестован по делу о пособничестве боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 сентября 2024, 17:33

  • Лариса Барагунова приговорена к трем годам колонии

    Суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам колонии. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее.

03 сентября 2024, 16:19

03 сентября 2024, 15:34

  • Арестованный журналист Toplum TV оспорил в суде ограничение прав

    Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, отказываясь пропустить к нему нотариуса, защита обжаловала это решение в суде. Сегодняшнее заседание по иску было отложено, так как Джаббара не доставили в суд, рассказал адвокат.

03 сентября 2024, 14:55

  • Девять военных со Ставрополья убиты на Украине

    Михаил Пожидаев, Иван Панин, Степан Усов, Курбан Магомедов, Александр Добрынин, Павел Сунев, Никита Бойков, Алексей Герцев и Александр Гриценко убиты в боевых действиях, сообщил глава Изобильненского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 472 военных из Ставропольского края.

03 сентября 2024, 14:20

  • Дело Якубова показало опасность использования цитат Басаева

    Включение бойца ММА из Чечни Ильяса Якубова в перечень террористов и экстремистов ограничило его в некоторых правах. Чтобы на человека завели дело об оправдании терроризма, необязательно, чтобы он высказал оправдание в буквальном смысле. Достаточно, чтобы он сформулировал посыл в этом ключе, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи