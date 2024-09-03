Сотрудники полиции убили напавшего на пост в Ингушетии

03 сентября 2024, 16:40

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Мужчина с отверткой напал на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД.

Сотрудники полиции убили мужчину, который напал на сотрудников дорожно-постовой службы на въезде в Магас, сообщило сегодня управление МВД России по Ингушетии.

"Сегодня около 14.30 неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции, осуществляющих несение службы на посту ДПС на въезде в г. Магас. В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения. <...> Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Нападавший был убит "при пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции", говорится в сообщении.

Нападавший использовал отвертку при нападении на полицейских, сообщило сегодня РБК со ссылкой на ведомство.

"Кавказский узел" писал, что при обстреле поста ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта 2023 года были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

После этого, 3 марта был введен режим КТО Карабулаке, были убиты шесть боевиков террористической организации, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции отменен, сообщил оперштаб Ингушетии.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Последней ножевой атакой на силовиков на Северном Кавказе стало нападение 21 ноября 2022 года в центре Грозного на сотрудника полиции. Полицейский скончался, нападавший застрелен, сообщил глава Чечни.

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