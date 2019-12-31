Три человека убиты при нападении на пост ДПС в Ингушетии

31 декабря 2019, 18:56

Силовики на посту при въезде в Магас убили двоих и ранили одного нападавшего, один из трех раненых силовиков скончался, сообщили источники.

По словам источника, группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту ДПС и открыла огонь из автоматов. Он добавил, что двое нападавших были убиты на месте, еще один получил ранение.

"Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался", - процитировал слова источника "Интерфакс".

По предварительной информации легковой автомобиль, разогнавшись по встречке, попытался протаранить пост, говорится в сеголняшнем сообщении Telegram-канала "Главком РИ". Источник Telegram-канала утверждает, что у нападавших не было огнестрельного оружия. "Трое преступников врезались на машине прямо в пост, после выскочили с

ножами и убили сотрудника полиции, второго ранили. Третий полицейский успел открыть ответный огонь", - говорится в публикации.

Официального подтиверждения информации о нападении к 18.56 мск 31 декабря нет.

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