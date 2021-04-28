Сотрудник полиции. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

28 апреля 2021, 21:24

Один человек убит в перестрелке с силовиками в Ингушетии

Водитель автомобиля застрелен в Назрани после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам, сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня в 18.30 мск на окраине Назрани, рядом с границей Северной Осетии и Ингушетии. Силовики остановили тонированный автомобиль Toyota Camry, чтобы досмотреть машину. Водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, "Интерфакс".

В перестрелке убит участник незаконных вооруженных формирований, сообщил источник в правоохранительных органах региона, слова которого приводит РИА "Новости". "При попытке задержания подозреваемого в участии в НВФ водитель автомобиля оказал вооруженное сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем", - рассказал он.

По предварительной информации, убитый - житель села Кантышево, который ранее был объявлен в розыск. Район боестолкновения оцеплен, передает интернет-газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" ранее писал о спецоперации силовиков в Назрани, которая прошла 30 января. 1 февраля Следком объявил, что в результате спецоперации задержаны три человека - Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев. Они были обвинены в перевозке оружия и предоставлении жилья и продуктов членам террористической организации. Супруга Адама Хашиева заявила, что он необоснованно обвинен в пособничестве террористам. В обращении к правозащитникам она призвала не допустить фабрикации уголовного дела ее мужа.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.

Примечание:

"Нападение в Грозном продолжило тренд ножевых атак на силовиков в регионах СКФО", "Задержанный в Ингушетии назвал себя участником подготовки теракта", "В сети появилось видео с места обнаружения схрона в Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 апреля 2021, 22:28

28 апреля 2021, 22:07

  • Спецоперация на рынках Ростовской области сказалась на бизнесе местных торговцев

    Предприниматели закрытых после спецоперации рынков в Аксайском районе потребовали возобновить их работу. На одном из рынков произошли столкновения с полицией. Большинство задержанных в ходе рейдов отпущены, 94 человека силовики планируют депортировать. Из-за закрытия рынков пострадали около 1,5 тысяч предпринимателей, заявил бизнес-омбудсмен.

28 апреля 2021, 21:59

28 апреля 2021, 20:44

28 апреля 2021, 19:32

  • Грузинский суд оштрафовал компанию ЭНКА на фоне акции протеста

    Суд Цхалтубо обязал сегодня турецкую компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства Намахванской ГЭС. Участники акции протеста против строительства электростанции, которая прошла сегодня в Цхалтубо, сочли решение суда признанием справедливости своих требований.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи