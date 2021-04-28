Один человек убит в перестрелке с силовиками в Ингушетии

28 апреля 2021, 21:24

Водитель автомобиля застрелен в Назрани после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам, сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня в 18.30 мск на окраине Назрани, рядом с границей Северной Осетии и Ингушетии. Силовики остановили тонированный автомобиль Toyota Camry, чтобы досмотреть машину. Водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, "Интерфакс".

В перестрелке убит участник незаконных вооруженных формирований, сообщил источник в правоохранительных органах региона, слова которого приводит РИА "Новости". "При попытке задержания подозреваемого в участии в НВФ водитель автомобиля оказал вооруженное сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем", - рассказал он.

По предварительной информации, убитый - житель села Кантышево, который ранее был объявлен в розыск. Район боестолкновения оцеплен, передает интернет-газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" ранее писал о спецоперации силовиков в Назрани, которая прошла 30 января. 1 февраля Следком объявил, что в результате спецоперации задержаны три человека - Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев. Они были обвинены в перевозке оружия и предоставлении жилья и продуктов членам террористической организации. Супруга Адама Хашиева заявила, что он необоснованно обвинен в пособничестве террористам. В обращении к правозащитникам она призвала не допустить фабрикации уголовного дела ее мужа.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.