Два человека задержаны в Ингушетии после перестрелки с силовиками

25 декабря 2023, 19:00

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Силовики задержали двух мужчин после перестрелки в Сунженском районе, ранив одного из них, сообщило МВД по Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в Сунже силовики застрелили человека по фамилии Ганиев, который при попытке задержания открыл по силовикам стрельбу и был убит ответным огнем. Один из силовиков получил ранение. По данным силовиков, убитый в Сунже подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле.

В Сунженском районе полицейские сегодня после перестрелки задержали двух человек, сообщило МВД по Ингушетии. В 11.20 мск в полицию поступило сообщение о том, что в Карабулаке из автомобиля «Мерседес-Бенц» был обстрелян автомобиль «Лада Гранта», и водитель был ранен в руку. Полицейские ввели план «Перехват». У въезда в село Нестеровское сотрудник полиции попытался остановить автомобиль, но водитель попытался скрыться. "При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Полицейские несколько раз выстрелили в сторону автомобиля, который вскоре столкнулся с «Фольксвагеном Поло» и остановился. "Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Также в ногу был ранен мужчина, находившийся в момент происшествия неподалёку от стационарного поста. Пострадавшие госпитализированы. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщило МВД.

В «Мерседесе» найдены переделанный в боевое оружие травматический пистолет, маски с прорезями, два ножа, светошумовая граната, две рации и боеприпасы к стрелковому оружию. "Также один из правонарушителей указал местонахождение полуавтоматического гладкоствольного карабина «Сайга», который они успели спрятать перед задержанием. Он также изъят", - отмечается в публикации.

Напомним, 5 апреля в Зязиков-Юрте в ходе контртеррористической операции, объявленной 3 апреля, силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, еще восемь силовиков получили ранения. Участникам перестрелки с силовиками удалось скрыться.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Перестрелка в Зязиков-Юрте была одной из серии вооруженных инцидентов после того, как 28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. После этого нападения в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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