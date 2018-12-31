31 декабря 2018, 05:21
Врачи прооперировали водителя Ибрагима Белхароева
Состояние получившего ранение во время покушения на религиозного деятеля Ибрагима Белхароева его водителя Або Аушева удовлетворительное, по мнению врачей угрозы жизни Аушева нет.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ингушетии был убит правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев. При покушении получил ранения водитель Або Аушев.
Або Аушев обратился с огнестрельным ранением в Республиканскую клиническую больницу в Назрани около 00.20 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.
Або Аушев был прооперирован, его жизни угрозы нет, уточнил врач.
Автомобиль Ибрагима Белхароева Hyundai Solaris был обстрелян на улице Пионерской в Назрани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных структурах.
Ранее Ибрагим Белхароев пережил два нападения. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль Белхароева взорван возле его дома в Назрани, пострадавших не было. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а не взорван. 23 октября 2017 года суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии. В сентябре 2008 года в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего ранения получили два человека, в том числе Ибрагим Белхароев.
Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года после болезни, а также депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".
"Кавказский узел" продолжает следить за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и нападений.
источник: корреспондент "Кавказского узла"