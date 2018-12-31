Врачи прооперировали водителя Ибрагима Белхароева

31 декабря 2018, 05:21

Состояние получившего ранение во время покушения на религиозного деятеля Ибрагима Белхароева его водителя Або Аушева удовлетворительное, по мнению врачей угрозы жизни Аушева нет.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ингушетии был убит правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев. При покушении получил ранения водитель Або Аушев.

Або Аушев обратился с огнестрельным ранением в Республиканскую клиническую больницу в Назрани около 00.20 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.

Або Аушев был прооперирован, его жизни угрозы нет, уточнил врач.

Автомобиль Ибрагима Белхароева Hyundai Solaris был обстрелян на улице Пионерской в Назрани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных структурах.

Ранее Ибрагим Белхароев пережил два нападения. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль Белхароева взорван возле его дома в Назрани, пострадавших не было. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а не взорван. 23 октября 2017 года суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии. В сентябре 2008 года в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего ранения получили два человека, в том числе Ибрагим Белхароев.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года после болезни, а также депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".