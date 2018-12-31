В Ингушетии убит Ибрагим Белхароев

31 декабря 2018, 02:25

В Ингушетии убит известный религиозный деятель, правнук шейха Батал-Хаджи Белхароева Ибрагим Белхароев, его водитель Або Аушев тяжело ранен.

О покушении на религиозного деятеля сообщили пользователи соцсетей.

"Убили Белхароева Ибрагим(Иби) при обстреле, второй тяжело ранен Аушев Або", - написал сегодня, в 1.30 мск пользователь социальной сети Facebook Ансар Индонезийский.

В МВД региона информацию об убийстве подтвердили. Водитель Белхароева находится в реанимации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный РОВД Назрани.

Это покушение на Белхароева - не первое. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил о подрыве автомобиля Белхароева возле его дома в Назрани. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был не взорван, а сожжен. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года после болезни, и депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Батал-Хаджи" в "Справочнике" "Кавказского узла".