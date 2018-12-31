31 декабря 2018, 02:25

В Ингушетии убит Ибрагим Белхароев

В Ингушетии убит известный религиозный деятель, правнук шейха Батал-Хаджи Белхароева Ибрагим Белхароев, его водитель Або Аушев тяжело ранен.

О покушении на религиозного деятеля сообщили пользователи соцсетей.

"Убили Белхароева Ибрагим(Иби) при обстреле, второй тяжело ранен Аушев Або", - написал сегодня, в 1.30 мск пользователь социальной сети Facebook Ансар Индонезийский.

В МВД региона информацию об убийстве подтвердили. Водитель Белхароева находится в реанимации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный РОВД Назрани.

Это покушение на Белхароева - не первое. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил о подрыве автомобиля Белхароева возле его дома в Назрани. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был не взорван, а сожжен. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. В числе его родственников - старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года после болезни, и депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Батал-Хаджи" в "Справочнике" "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений.

Примечание:

"Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Проблемы реабилитации радикальной молодежи Северного Кавказа стали темой "круглого стола" в Москве", "Адвокат: риторика муфтия Чечни в адрес ингушских богословов уголовно наказуема".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 декабря 2018, 02:25

31 декабря 2018, 01:21

31 декабря 2018, 00:31

31 декабря 2018, 00:22

30 декабря 2018, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Документы

Все документы

Инфографика

Все справки