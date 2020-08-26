Силовики занялись розыском участника перестрелки в Ингушетии

26 августа 2020, 14:49

Активная фаза спецоперации в Назрановском районе Ингушетии завершилась, ведется поиск предполагаемого боевика, которому удалось скрыться, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", источник в правоохранительных органах сообщил сегодня о том, что в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики проводят спецоперацию, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб. Сегодняшняя спецоперация стала уже шестой в Ингушетии с начала года.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

По данным источника, боевиков в зоне спецоперации было двое, причем второму удалось скрыться. Несколько улиц в сельском поселении Али-Юрт перекрыты, передало издание "Ингушетия".

Силовики разыскивают второго боевика и осматривают место боестолкновения, поскольку там могли остаться оружие и боеприпасы, со ссылкой на собственный источник передал "Интерфакс". "Активная фаза спецоперации, начатая силовиками в среду утром, завершена. Стрельба в зоне проведения спецмероприятий прекращена", - сказал источник. Он также указал, что у погибшего сильно повреждено лицо, и установить его личность пока не удалось, говорится в публикации.

На сайте Национального антитеррористического комитета к 14.50 мск 26 августа не появилось информации о спецоперации в Али-Юрте.