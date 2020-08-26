Спецоперация в Али-Юрте стала шестой в Ингушетии с начала года

26 августа 2020, 13:28

Спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района, во время которой сегодня погиб один из предполагаемых боевиков, предшествовали в 2020 году четыре спецоперации в Сунженском районе и одна в Назрани.

Как писал "Кавказский узел", источник в правоохранительных органах сообщил сегодня о том, что в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики проводят спецоперацию, один из боевиков погиб при взрыве.

Спецоперация в селе Али-Юрт стала с начала года шестой по счету в Ингушетии.

23 августа в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о трех убитых предполагаемых боевиках.

6 августа в Назрани и в селе Сапопши Малгобекского района проходила спецоперация, во время которой был убит один предполагаемый боевик, со стороны силовиков потерь нет, сообщил источник в силовых структурах.

Также 30 мая режим контртеррористической операции был объявлен в Сунже, в городе произошла перестрелка, боевики укрывались в хозпостройке, которую правоохранители взяли штурмом. В боестолкновении были убиты два предполагаемых боевика, сообщили источники в правоохранительных органах.

13 мая силовики спецоперация проходила за рекой Асса в Сунженском районе, правоохранители вели поиски в лесах на границе с Чечней боевиков группировки Аслана Бютукаева.

4 марта в ходе контртеррористической операции в селе Алкун Сунженского района был убит предполагаемый боевик, он был уроженцем Дагестана, сообщил источник в администрации Сунженского района.

Спецоперация в Назрановском районе, согласно данным "Кавказского узла", в последний раз проводилась 10 февраля 2018 года. Тогда правоохранители сообщили о ликвидации двух предполагаемых боевиков. Они были блокированы утром в лесу около села Али-Юрт, а на предложение сдаться открыли огонь из автоматов. Убитыми являются уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев, сообщили силовики.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили Сергей Гончаров и Геннадий Гудков. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.