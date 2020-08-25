Жители Ингушетии пожаловались на неудобства из-за КТО

25 августа 2020, 21:51

Участившиеся спецоперации в Ингушетии приносят множество неудобств жителям населенных пунктов, им не объясняют, что происходит, и из-за этого растет их недоверие к властям, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Во время спецоперации село было обесточено. Одним из убитых при спецоперации оказался проживавший в Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала его родственница. Гадаборшев мог быть причастен к нападению на силовиков в Галашках, сообщил источник.

Контртеррористическая операция в Троицком стала пятой в Ингушетии и четвертой в Сунженском районе с начала года.

Жители Ингушетии заявили, что их раздражают и тревожат частые операции в населенных пунктах.

Участившиеся спецоперации пугают местных жителей, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Галашки Хадишат Оздоева. "Хоть у нас и законопослушная семья, но в нашей республике... никто не застрахован (от внимания силовиков)", - сказала она.

42-летний мастер из села Троицкое Ахмед считает, что из-за частных спецопераций власти теряют доверие населения. "Света целый день не было и воды. Выходной день, свадьбы проходят. Напрягает это. Возмущает эта канитель с КТО, мы же не знаем, что к чему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Ахмед считает, что властям следует обеспечить для населения бесперебойную подачу воды, света и газа.

52-летний пасечник Иса из села Галашки сказал, что спецоперации создают неудобства для жителей предгорных районов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимается сбором черемши в сезон, а летом - пчеловодством. "Напрягают эти рейды, осмотры. Часто стали (проходить). Не дают народу спокойно жить", - сказал Иса. Он отметил, что силовики не доверяют населению. "Я часто в лес хожу, они (силовики) знают тех, кто там постоянно, поэтому не так сильно придираются. Но все равно вооруженные люди напрягают", - рассказал он. Пасечник также пожаловался, что власти не оповещают, кого убили при спецоперациях и за что.

28-летний Ибрагим Кокурхоев из села Нестеровское сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обеспокоен убийствами во время спецопераций. "Под угрозой безопасность мирных жителей", - считает он.

40-летний работник госорганизации Ахмед из села Троицкое возмутился, что во время спецоперации в селе отключили свет. "С утра вырубили свет, еще и воду... потом узнали, что где-то стрельба, КТО. Свет выключать - это что-то новое. Раньше, помню просто интернет отключали. В этот раз он работал, но обрывалась сотовая связь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

35-летняя учительница Залина из села Троицкое рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "каждая спецоперация вызывает стресс". "Почему убивают, если эти парни виноваты и были доказательства их вины? Почему не суд?" - задалась вопросом она.

"Любой человек испытывает в Ингушетии неудобства от этих спецопераций, они порождают тревожность", - считает активист из города Карабулак Руслан Муцольгов. По его словам, раньше большинство жителей республики относились к КТО более спокойно, но в последнее время стали болезненно реагировать. "В последние годы интерес народа к процессам в обществе вырос... Конечно, хотелось бы спокойствия, и чтобы региональная власть попыталась наладить обстановку путем диалога с обществом. Тогда люди бы больше понимали, что происходит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.