Одним из убитых в Ингушетии назван Аслан Гадаборшев

23 августа 2020, 17:43

Во время спецоперации в Сунженском районе убит выходец из Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала "Кавказскому узлу" дальняя родственница убитого. Гадаборшев мог быть причастен к нападению на силовиков в Галашках, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Во время спецоперации село было обесточено.

Контртеррористическая операция в Троицком стала пятой в Ингушетии и четвертой в Сунженском районе с начала года.

К 11.00 мск на месте спецоперации осталась только следственная группа, автомобили спецслужб уехали, а к 12.00 мск в селе появилось электричество и связь, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня в селе Троицкое.

Один из убитых жил в Пригородном районе Северной Осетии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Молтхан, жительница североосетинского села Куртат. "Одного из погибших зовут Аслан Гадаборшев, он дальний родственник нашего зятя. Зять говорил, что Аслан несколько месяцев назад вышел из дома и пропал без вести. Второй убитый - брат его жены. У него пятеро детей осталось", - сказала женщина.

О том, что фамилия одного из убитых Гадаборшев, сообщил также информированный источник. По его словам, Гадаборшев мог находиться среди тех, кто 18 августа скрылся после перестрелки с силовиками в лесу около села Галашки, пишет "Интерфакс".

17 августа в лесу у села Галашки Сунженского района силовики нашли схрон с боеприпасами, после чего были обстреляны. На следующий день, разыскивая боевиков в этом районе, силовики убили двух человек, которые, по их версии, оказали вооруженное сопротивление. Еще троим участникам перестрелки удалось скрыться, сообщили источники.

Напомним, сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили ранее Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.