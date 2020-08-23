23 августа 2020, 12:20

Ингушское село обесточено во время проведения спецоперации

Жители села Троицкое в Сунженском районе остались без света из-за проведения контртеррористической операции, при которой силовики убили двух предполагаемых боевиков.

Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о двух убитых предполагаемых боевиках.

Спецоперация в Троицком стала пятой в Ингушетии с начала года. Перестрелке в населенном пункте в 2020 году предшествовали три спецоперации в этом районе и одна в Назрани.

Спецоперация проходит на улице Шефская, расположенной на юго-западе населённого пункта Троицкое, передал корреспондент "Кавказского узла".

В зону спецоперации никого не пускают, село полностью обесточено. Связь в Троицком работает с перебоями, отключен интернет 3G, работает только GPRS.

"Населенный пункт обесточен по указанию сверху. Причина - контртеррористическая операция", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" диспетчер энергосетей. 

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.

Примечание:

"Неделя с 24 февраля по 1 марта прошла без жертв конфликта на Северном Кавказе", "Правозащитники указали на провалы в расследовании убийства Мачаликашвили", "Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Чечне".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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23 августа 2020, 13:40

23 августа 2020, 12:40

  • НАК объявил двух убитых в Троицком террористами

    Боевики, убитые при перестрелке с силовиками в Сунженском районе Ингушетии, являлись сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

23 августа 2020, 11:28

23 августа 2020, 10:42

23 августа 2020, 09:57

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