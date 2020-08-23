Ингушское село обесточено во время проведения спецоперации

23 августа 2020, 12:20

Жители села Троицкое в Сунженском районе остались без света из-за проведения контртеррористической операции, при которой силовики убили двух предполагаемых боевиков.

Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о двух убитых предполагаемых боевиках.

Спецоперация в Троицком стала пятой в Ингушетии с начала года. Перестрелке в населенном пункте в 2020 году предшествовали три спецоперации в этом районе и одна в Назрани.

Спецоперация проходит на улице Шефская, расположенной на юго-западе населённого пункта Троицкое, передал корреспондент "Кавказского узла".

В зону спецоперации никого не пускают, село полностью обесточено. Связь в Троицком работает с перебоями, отключен интернет 3G, работает только GPRS.

"Населенный пункт обесточен по указанию сверху. Причина - контртеррористическая операция", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" диспетчер энергосетей.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.