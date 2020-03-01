01 марта 2020, 12:24

Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Чечне

Саперы Росгвардии обезвредили найденный в горах на юге Чечни тайник с взрывным устройством и боеприпасами.

Замаскированный схрон с боеприпасами и взрывчаткой был найден военнослужащими подразделения Росгвардии 29 февраля.

"В тайнике находилось самодельное взрывное устройство, 20 выстрелов к автоматическому и подствольному гранатометам, 10 ручных гранат наступательного и оборонительного действия, шесть тротиловых шашек, пять электродетонаторов, семь запалов и 2 200 патронов к огнестрельному оружию различного калибра", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Федеральной службы войск нацгвардии по Чечне. По его словам, боеприпасы находились в состоянии значительной коррозии, что говорит о том, что они пролежали в земле достаточно длительное время.

Это первый крупный тайник с взрывчаткой и боеприпасами, обнаруженный в республике с начала текущего года, отметил сотрудник. Кому принадлежали боеприпасы в тайнике, пока не установлено, отметил он.

После обследования найденных боеприпасов саперы Росгвардии уничтожили их на месте накладными зарядами, сообщает  "Чечня сегодня".

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2019 года был обезврежен схрон с оружием и взрывчаткой, обнаруженный в Урус-Мартановском районе Чечни. Схрон предположительно принадлежал ранее действующим на территории региона боевикам, сообщил представитель военной комендатуры Чечни. 

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Два тайника с боеприпасами найдены в Чечне и Дагестане", "Два схрона боевиков уничтожены в горах Чечни", "Тайник с оружием уничтожен в Чечне".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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