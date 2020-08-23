Место проведения спецоперации в селе Троицком 23 августа 2020 года. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

23 августа 2020, 16:28

Силовики отчитались о трех убитых в спецоперации в Троицком

Три сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" убиты, а два силовика ранены в ходе спецоперации в селе Троицком Сунженского района Ингушетии, отчитался Национальный антитеррористический комитет. Режим контртеррористической операции в селе снят.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Троицком была объявлена контртеррористическая операция, которая стала уже пятой в Ингушетии с начала 2020 года. Ранее со ссылкой на НАК сообщалось о двух убитых в ней боевиках.

Согласно более поздней информации, которая также приводится со ссылкой на НАК, в Троицком сегодня убиты не двое, а трое боевиков ИГ* и ранены двое силовиков. По версии НАК, засевшим в доме боевикам было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и ранили двоих, а силовики убили троих боевиков. Раненым силовикам оказана необходимая медицинская помощь, а "пострадавших среди гражданского населения нет", пишет в 16:00 ТАСС, ссылаясь на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Режим контртеррористической операции в Троицком с 15:00 снят, сообщил оперативный штаб по Ингушетии. "С 15:00 23 августа правовой режим КТО, действовавший с 08:00 23 августа на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия, и связанные с ним ограничения отменены", - цитирует агентство сообщение оперштаба.

Въезд в Троицкое и выезд из села свободен, ограничений на передвижение граждан нет. Сегодня в этом населенном пункте проходит несколько свадеб. Но село утром было обесточено, и к 11:00 еще оставалось без электричества, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

На сайте Национального антитеррористического комитета информации на 16:25 мск нет информации об итогах спецоперации в Троицком.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. 

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Ингушское село обесточено во время проведения спецоперации", "Источники сообщили о двух убитых при спецоперации в Ингушетии", "Режим КТО объявлен в ингушском селе".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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