23 августа 2020, 12:40

НАК объявил двух убитых в Троицком террористами

Боевики, убитые при перестрелке с силовиками в Сунженском районе Ингушетии, являлись сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о двух убитых предполагаемых боевиках. Во время спецоперации село было обесточено.

Спецоперация в Троицком стала пятой в Ингушетии с начала года. Перестрелке в населенном пункте в 2020 году предшествовали три спецоперации в этом районе и одна в Назрани.

Двое боевиков, убитых во время контртеррористической операции в Ингушетии, являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ, сообщил сегодня со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет "Интерфакс".

Среди сотрудников правоохранительных органов и спецслужб раненых или убитых при боестолкновении нет, приводит сообщение осведомленного источника агентство.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили Сергей Гончаров и Геннадий Гудков. 

На сайте Национального антитеррористического комитета информации об убитых боевиках по состоянию на 12.30 мск сегодня нет. 

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*", "Боевики в Сирии ищут след российских спецслужб в убийстве лидера "Имарата Кавказ"*", "Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*".

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