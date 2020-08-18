Силовики напали на след убийц росгвардейца в Ингушетии

18 августа 2020, 18:15

Осмотрев убитых близ Галашек предполагаемых боевиков, силовики нашли табельный пистолет, который мог принадлежать застреленному три недели назад сотруднику Росгвардии Увайсу Алиеву, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 августа в лесу у села Галашки Сунженского района Ингушетии силовики нашли схрон с боеприпасами, после чего были обстреляны. Сегодня, разыскивая боевиков в этом районе, силовики убили двух человек, которые оказали вооруженное сопротивление, сообщили источники.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", это шестой аналогичный инцидент в Ингушетии с начала года. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" "Кавказский узел" также публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта в Ингушетии, основанную на данных из открытых источников и полученных от собственных корреспондентов.

У убитых близ Галашек обнаружен табельный пистолет. По предположению силовиков, он принадлежит сотруднику Росгвардии, который ранее стал жертвой нападения. Чтобы подтвердить эту версию, назначена экспертиза, со ссылкой на источник передал ТАСС.

Речь идет о росгвардейце Увайсе Алиеве, уточнил источник. "Несколько боевиков открыли стрельбу по силовикам, когда те осматривали обнаруженный близ предгорного села Галашки схрон с оружием. В ходе перестрелки двое бандитов убиты. Есть информация, что они причастны к убийству росгвардейца Алиева", - процитировал слова источника "Интерфакс".

Другой источник сообщил изданию, что личность одного из убитых в ходе спецоперации установлена. Всего нападавших было пятеро, поиски еще троих продолжаются.

Полицейский Увайс Алиев был убит вечером 28 июля на окраине села Яндаре. По мнению силовиков, к убийству Алиева могут быть причастны члены группировки боевиков Аслана Бютукаева.

На сайте Национального антитеррористического комитета, по состоянию на 18.00 мск 18 августа, не появилось информации об этом инциденте.

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