Источник сообщил о погибшем при спецоперации в Ингушетии

26 августа 2020, 12:03

Силовики проводят спецоперацию в селе Али-Юрт Назрановского района, один из предполагаемых боевиков во время перестрелки погиб при взрыве, сообщил источник.

В селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики утром 26 августа начали спецоперацию "по нейтрализации боевиков", сообщил информированный источник.

"В зоне спецоперации идет перестрелка между силовиками и боевиками, засевшими в одном из домов в селе Али-Юрт. Предположительно, в ходе боестолкновения один из бандитов [погиб при взрыве]", – привел сегодня его слова "Интерфакс".

По словам источника, правоохранители блокировали въезд в село и выезд из него военными "Уралами", а близлежащая территория оцеплена.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Местные жители пожаловались на неудобства из-за спецоперации.