26 августа 2020, 12:03
Источник сообщил о погибшем при спецоперации в Ингушетии
Силовики проводят спецоперацию в селе Али-Юрт Назрановского района, один из предполагаемых боевиков во время перестрелки погиб при взрыве, сообщил источник.
В селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики утром 26 августа начали спецоперацию "по нейтрализации боевиков", сообщил информированный источник.
"В зоне спецоперации идет перестрелка между силовиками и боевиками, засевшими в одном из домов в селе Али-Юрт. Предположительно, в ходе боестолкновения один из бандитов [погиб при взрыве]", – привел сегодня его слова "Интерфакс".
По словам источника, правоохранители блокировали въезд в село и выезд из него военными "Уралами", а близлежащая территория оцеплена.
Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Местные жители пожаловались на неудобства из-за спецоперации.
Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.
Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.