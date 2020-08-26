Вид на село Али-Юрт и город Магас (на заднем плане). Фото Адам Сагов https://ru.wikipedia.org/wiki/Али-Юрт

26 августа 2020, 12:03

Источник сообщил о погибшем при спецоперации в Ингушетии

Силовики проводят спецоперацию в селе Али-Юрт Назрановского района, один из предполагаемых боевиков во время перестрелки погиб при взрыве, сообщил источник.

В селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики утром 26 августа начали спецоперацию "по нейтрализации боевиков", сообщил информированный источник.

"В зоне спецоперации идет перестрелка между силовиками и боевиками, засевшими в одном из домов в селе Али-Юрт. Предположительно, в ходе боестолкновения один из бандитов [погиб при взрыве]", – привел сегодня его слова "Интерфакс".

По словам источника, правоохранители блокировали въезд в село и выезд из него военными "Уралами", а близлежащая территория оцеплена.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил Национальный антитеррористический комитет.  Местные жители пожаловались на неудобства из-за спецоперации.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.

Примечание:

"Ингушское село обесточено во время проведения спецоперации", "НАК объявил двух убитых в Троицком террористами", "Нападение на силовиков в Галашках стало шестым в Ингушетии с начала года".

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