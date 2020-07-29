Похоронен убитый близ Яндаре росгвардеец

29 июля 2020, 15:01

Похороны сотрудника Росгвардии Увайса Алиева прошли сегодня в селении Экажево. Следствие не выделило основную версию убийства силовика, но наиболее вероятно, что это было нападение экстремистов, заявил источник в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля на окраине села Яндаре был застрелен сотрудник Росгвардии Увайс Алиев. По данным следствия, нападавшие похитили его табельное оружие и скрылись. Источники в силовых структурах рассказали, что в момент нападения в машине с силовиком сидела девушка, которая не пострадала. Недалеко от места обстрела автомобиля, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку.