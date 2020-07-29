29 июля 2020, 15:01
Похоронен убитый близ Яндаре росгвардеец
Похороны сотрудника Росгвардии Увайса Алиева прошли сегодня в селении Экажево. Следствие не выделило основную версию убийства силовика, но наиболее вероятно, что это было нападение экстремистов, заявил источник в МВД.
Как информировал "Кавказский узел", 28 июля на окраине села Яндаре был застрелен сотрудник Росгвардии Увайс Алиев. По данным следствия, нападавшие похитили его табельное оружие и скрылись. Источники в силовых структурах рассказали, что в момент нападения в машине с силовиком сидела девушка, которая не пострадала. Недалеко от места обстрела автомобиля, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку.
Сегодня утром погибшего росгвардейца похоронили в селении Экажево Назрановского района, со ссылкой на региональное управление ведомства проинформировало РИА "Новости".
СМИ ошибочно называли погибшего Микаилом, это именно Увайс Алиев, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД. По его словам, девушка, которая была рядом с силовиком во время нападения, доставлена в отдел полиции и допрашивается. С основной версией убийства следствие еще не определилось.
"Рассматриваются разные версии. Одна из них состоит в том, что это были экстремисты. Если это были какие-то бандиты или люди, которые мстили за женщину, то почему ее тогда оставили в живых? В каких-то межтейповых конфликтах Алиев не замечен. Кто причастен, неизвестно пока, кроме того, что нападавших было трое. Они скрылись, ведутся поиски", - рассказал источник в правооранительных органах.
Отметим, что это уже четвертое нападение на силовиков в Ингушетии с начала года. "Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.
Автор: Магомед Алиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"