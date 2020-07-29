Нападение на силовика стало четвертым в Ингушетии с начала года

29 июля 2020, 02:20

Обстрелу машины сотрудника Росгвардии в селе Яндаре предшествовали три нападения на силовиков в Назрановском районе в этом году.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля при обстреле автомобиля в селе Яндаре Назрановского района получил ранения и скончался сотрудник правоохранительных органов. Правохранители полагают, что участники нападения на сотрудника Росгвардии связаны с экстремистскими организациями.

27 июня в селении Сурхахи неизвестные обстреляли автомобиль, два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Один из них оказался сотрудником полиции.

13 марта в результате конфликта и перестрелки в ингушском селе Экажево один человек погиб, еще одного похитили. При попытке пресечь конфликт также пострадали двое полицейских. Перестрелка произошла между членами двух тейпов, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Трое участников конфликта со стрельбой в Экажево были задержаны. По данным источников в силовых структурах, задержанные состоят в родстве с участниками мартовского межтейпового конфликта.

В феврале при обыске, который проводился в рамках операции "Оружие" в селении Плиево, местный житель обстрелял силовиков из пистолета и скрылся. Стрелявший - участник мартовских протестов Юнус Видзижев, силовики не пострадали, сообщили 14 февраля источники.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

После обстрела силовиков в Плиево был найден цех по переделке охолощенного оружия в боевое.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.