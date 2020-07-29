Спецоперация. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

29 июля 2020, 00:44

Три человека разыскиваются после убийства силовика в Ингушетии

Правохранители полагают, что участники нападения на сотрудника Росгвардии в Назрановском районе связаны с экстремистскими организациями.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля в селе Яндаре Назрановского района при обстреле автомобиля получил ранения и скончался сотрудник правоохранительных органов.

"Погибший - старший лейтенант Микаил Алиев", - привел 28 июля сообщение источника в силовых структурах региона "Интерфакс-Юг". 

Погибший был сотрудником вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии, информировал со ссылкой на ведомство "Коммерсант".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что силовики приступили к поискам участников нападения. "Ведутся поиски троих подозреваемых", - процитировал его ТАСС. Источник уточнил, что силовики Он также отметил, что нападавшие забрали "из машины сотрудника... пистолет".

Источник также рассказал, что правоохранители не исключают связь участников нападения с экстремистами.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Установлена связь участника перестрелки с полицейскими в Москве с силовиками Ингушетии", "Участники схода в Экажево вызвали баталхаджинцев на шариатский суд", "Ветераны спецслужб сочли достоверными отчеты о спецоперациях в Ингушетии"

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