Полицейский погиб при обстреле в Ингушетии

28 июля 2020, 22:20

Сотрудник правоохранительных органов получил ранения и скончался в результате обстрела его автомобиля в Назрановском районе, сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

По его данным, инцидент произошел сегодня в сельском поселении Яндаре Назрановского района.

"Неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль. По предварительным данным, от полученных ран сотрудник правоохранительных органов скончался", - цитирует источник в силовых структурах региона "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 27 июня при обстреле автомобиля в селении Сурхахи под Назранью получили огнестрельные ранения два человека. Один из раненых оказался силовиком.