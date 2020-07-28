28 июля 2020, 22:20

Полицейский погиб при обстреле в Ингушетии

Сотрудник правоохранительных органов получил ранения и скончался в результате обстрела его автомобиля в Назрановском районе, сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

По его данным, инцидент произошел сегодня в сельском поселении Яндаре Назрановского района.

"Неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль. По предварительным данным, от полученных ран сотрудник правоохранительных органов скончался", - цитирует источник в силовых структурах региона "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 27 июня при обстреле автомобиля в селении Сурхахи под Назранью получили огнестрельные ранения два человека. Один из раненых оказался силовиком.

Примечание:

"Трое военных из Ингушетии ранены в Сирии при подрыве бомбы", "Полиция Ингушетии сообщила о четырех раненых в перестрелке в Майском", "Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии".

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