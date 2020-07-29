Силовики рассказали об очевидице нападения на росгвардейца в Ингушетии

29 июля 2020, 12:45

При нападении на сотрудника Росгвардии в Ингушетии с ним в машине была девушка, которой удалось убежать, сообщили источники в силовых структурах. Убитый росгвардеец похоронен сегодня в селе Экажево.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные, которые расстреляли сотрудника Росгвардии на окраине села Яндаре, похитили его табельное оружие, сообщили следователи. Дело расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 222 УК РФ) и хищение либо вымогательство оружия (часть 3 статьи 226 УК РФ).

Нападение на 32-летнего сотрудника правоохранительных органов произошло в 18.30 мск 28 июля, в 300 метрах от автотрассы "Кавказ", на окраине села Яндаре. После полученных ранений, мужчина скончался на месте, сообщило сегодня Следственное управление Следкома по Ингушетии на своем сайте.

Недалеко от места обстрела автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу блиндаж и растяжку сообщил источник в правоохранительных органах. В машине вместе с погибшим была девушка, добавил он. "Девушка, которую подвозил росгвардеец, успела выскочить из машины и убежать", - цитирует ТАСС слова источника. Он отметил, что трое мужчин в камуфляжной одежде вначале поговорили с росгвардейцем, а когда увидели у него пистолет - открыли огон и забрали его пистолет с собой.

Замаскированный блиндаж, скорее всего, принадлежит людям, причастным к убийству сотрудника Росгвардии, сообщил информированный источник. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики рядом с местом происшествия наткнулись на блиндаж, там же была и растяжка. Поиск нескольких нападавших в регионе продолжается, приняты дополнительные меры безопасности", - цитирует "Интерфакс-Юг" слова источника.

В Экажево сегодня состоялись похороны 32-летнего Увайса Алиева, который служил в звании старшего лейтенанта. "Погибшего сотрудника вневедомственной охраны утром в среду похоронили в селении Экажево в Назрановском районе", - приводит РИА "Новости" слова представителя Росгвардии.

Ранее СМИ сообщали о том, что на в автомобиле был расстрелян сотрудник Росгвардии Микаил Алиев. На сайте Росгвардии по Ингушетии на 12:20 мск 29 июля не содержится комментариев относительно убийства сотрудника Росгвардии и информации о личности погибшего.

Правоохранители ранее не исключили связь участников нападения с экстремистами, с начала года нападение на силовика в Ингушетии стало четвертым по счету.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.