Следком сообщил подробности нападения на силовика в Ингушетии

29 июля 2020, 09:00

Неизвестные, которые расстреляли 32-летнего сотрудника Росгвардии на окраине села Яндаре, похитили его табельное оружие, сообщили следователи. Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на силовика в Назрановском районе Ингушетии. После ранений из огнестрельного оружия он скончался. Были объявлены в розыск три человека, источники рассказали, что погибшим является сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ингушетии, старший лейтенант Микаил Алиев.

По версии следствия, нападение на 32-летнего сотрудника правоохранительных органов произошло в 18.30 мск 28 июля, в 300 метрах от автотрассы "Кавказ", на окраине села Яндаре. После полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщило сегодня Следственное управление Следкома по Ингушетии на своем сайте. "После совершения преступления злоумышленники похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись с места происшествия. <…> Возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.

Дело расследуется по статьям 317 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ и пункту "а" части 3 статьи 226 УК РФ, уточнило ведомство.

Статья 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), предусматривает до пожизненного лишения свободы. Часть 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 3 статьи 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее правоохранители не исключили связь участников нападения с экстремистами, с начала года нападение на силовика в Ингушетии стало четвертым по счету.

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