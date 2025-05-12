Найден похищенный в Яндаре мужчина

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В Магасе задержан местный житель, подозреваемый в участии в похищении мужчины в Яндаре. Похищенный также найден, он госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая в сельском поселении Яндаре шестеро вооруженных мужчин силой посадили мужчину в автомобиль и скрылись. Возбуждено уголовное дело.

В Магасе задержан местный житель, который подозревается в участии в похищении 28-летнего жителя Ингушетии 10 мая. Ему планируется предъявить обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует 11 мая "Сердало".

Установлено местонахождения похищенного, он госпитализирован в больницу в Назрани с различными телесными травмами. Проводятся следственные мероприятия по поиску остальных участников инцидента.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в Малгобеке был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в похищении в 1999 году с целью выкупа жителя Кировской области.

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