Источники сообщили о скрывшемся в ходе КТО ингушском борце

07 августа 2020, 16:35

Чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев не был убит в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, ему удалось скрыться, сообщили источники. Спецоперация проводилась после убийства сотрудника Росгвардии близ села Яндаре.

"Кавказский узел" писал, что в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии с вечера 6 августа проходила контртеррористическая операция. Источник в правоохранительных органах рассказал о двух убитых боевиках, еще один человек был задержан. Источники в спортивных кругах Ингушетии сообщили, что один из убитых - чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев, который выступал за сборную Киргизии, а затем был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил сегодня, что силовики в ходе КТО в Назрани и Сагопши убили двух человек и задержали еще одного. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Убитые и задержанный "намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики", утверждается в сообщении на сайте НАК.

Личности предполагаемых боевиков установлены, заявил НАК, однако имен их не привел.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что среди убитых нет Муслима Евлоева, а задержанный - родственник спортсмена. Сам Евлоев, по мнению силовиков, сбежал, со ссылкой на источник передал ТАСС. Тот же источник отметил, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела об убийстве в конце июля сотрудника Росгвардии.

28 июля на окраине села Яндаре был застрелен сотрудник Росгвардии Увайс Алиев. Нападавшие похитили его табельное оружие и скрылись. Недалеко от места обстрела автомобиля, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку. Утром 29 июля Увайса Алиева похоронили в селе Экажево.

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева сообщила, что сразу из нескольких источников ей поступила информация о задержании Муслима Евлоева вечером 6 августа в собственном доме в селении Сагопши. "По сообщению моего источника, родители утверждают, что его вчера вечером увезли силовики, а силовики утверждают, что Муслим скрылся. <...> спецслужбы задержали Муслима, но утверждают, что он сбежал из-под стражи, что само по себе кажется невероятным", - написала Евлоева сегодня в своем Telegam-канале "Не женщина, а журналист".

Муслим Евлоев родился 11 ноября 1995 года в Ингушетии и начал выступать за сборную Кыргызстана с 2015 года. Он стал чемпионом Азии по вольной борьбе в 2018 году, говорится в публикации от 5 марта 2018 года на сайте Минспорта Ингушетии. В 2017 году Евлоев стал чемпионом по вольной борьбе на Исламских играх солидарности, которые проходили в Баку, указано в сообщении на том же сайте от 19 мая 2017 года.

В связи с тем, что в ходе контртеррористической операции 6 августа было оказано вооруженное сопротивление, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Ингушетии.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.