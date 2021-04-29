Источник назвал убитого в Ингушетии непричастным к боевикам

29 апреля 2021, 02:20

Водитель автомобиля, застреленный силовиками в Назрани, не был боевиком, сообщил источник в правоохранительных органах. Пользователи Instagram потребовали доказательств, что силовики обоснованно применили оружие.

Как писал "Кавказский узел", водитель автомобиля был застрелен 28 апреля в Назрани после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам. В перестрелке убит участник незаконных вооруженных формирований, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Водитель, убитый при проверке документов на автодороге «Майское-Кантышево», был в розыске в связи с применением насилия к представителям власти, но "участия в незаконных вооружённых формированиях не принимал", сообщила сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах в своем Telegram-канале "Фортанга". Источник также сообщил, что в салоне автомобиля вместе с водителем находилось еще два человека.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этой информации из собственных источников.

Пользователи соцсети потребовали обнародовать видео с места убийства

Сообщение о застреленном водителе автомобиля вызвало возмущение пользователей соцсетей. Они потребовали доказательств того, что у правоохранителей были основания стрелять.

"Вот кто скажет, за что его убили? Он что, стрелял в ответ?" - задался вопросом torshhoev0606, комментируя сообщение о происшествии, опубликованное 28 апреля в сообществе vesti_ingushetii_ в Instagram, насчитывающей 158 тысяч подписчиков. "Почему надо было убивать, а не задержать, допросить?" - выразила недоумение bakaeva_06.

Авторы комментариев также усомнились в версии силовиков о том, что убитый был боевиком.

"Говорят, он не был виноват", - написал h290803. "Сказали, что он был в НВФ, но это оказалось ложью. Они это поняли после того, как его убили", - заявил kodzoev.official.

"Нужно (изучить) видео с камер срочно. Что и как произошло", - считает nakhchoborz95.

Пользователи соцсети также высказали сомнения, что погибший был объявлен в розыск.

"Какой... розыск, он свободно ездил по стране", - написал beshtoev_bm. "Ложь. Он в Москву и обратно ездил, какой розыск", - согласился loamaro_00_10.

"И очень удачно на этом перекрёстке собрались куча сотрудников спецслужб и остановили случайно авто для проверки. Ересь", - констатировал adamakhmetovich.