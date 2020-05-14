Силовики во время спецоперации. Фото ГУ МВД России

14 мая 2020, 12:58

Источники объяснили спецоперацию в Ингушетии поиском Бютукаева

Ингушские силовики ищут в лесах Сунженского района группировку боевиков под руководством Аслана Бютукаева, которого считают организатором атаки на Грозный в 2014 году, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая за рекой Асса в Сунженском районе начались оперативно-разыскные мероприятия. Жителей местных сел предупредили, что не следует посещать район проведения операции.

В лесах Сунженского района на границе с Чечней идет поиск одной из последних действующих группировок боевиков. Руководит ею Аслан Бютукаев, известный как амир Хамзат, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс".

Аслан Бютукаев - один из лидеров чеченских боевиков. Силовики возложили на него ответственность за атаку на Грозный в декабре 2014 года. По официальным данным, силовые структуры потеряли в этом инциденте 14 человек убитыми и 36 ранеными, а боевики - 11 человек. Это нападение сильно ударило по престижу чеченских властей до этого многократно заявлявших, что "в Чечне с терроризмом окончательно покончено". Впрочем, власти Чечни постарались максимально использовать трагическое происшествие для дальнейшего "закручивания гаек", говорится в бюллетене Правозащитного центра "Мемориал", опубликованном на "Кавказском узле". "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Аслане Бютукаеве.

Авторы анонимного Telegram-канала Hard Blog заявили сегодня, что "работают" в зоне операции и ищут членов группировки Бютукаева. "После ликвидации бандглаваря международной террористической организации «Имарат Кавказ»* Докку Умарова и значительной части его окружения в июне 2015 года <...> в качестве «амира вилайатов Нохчийчьо и Г1алг1айче» был избран Бютукаев Аслан Авгазарович, 22.10.1974 г.р., уроженец с. Китаевка Ставропольского края (кличка «амир Хамзат»). В это же время он с членами бандгруппы провел «шуру», на которой они принесли «байят» (присягу) главарю МТО «Исламское государство»* Абу Бакру аль-Багдади", - говорится в публикации.

Скриншот сообщения о спецоперации в Ингушетии, https://t.me/Hard_Blog_Line/837Там сообщается, что группировка Бютукаева насчитывает 12 боевиков. "Они соблюдают повышенные меры безопасности и конспирации. Вместе с тем <...> периодически через пособников приобретают продукты питания длительного хранения. Кроме того, события последних месяцев в Ингушетии свидетельствуют о том, что Бютукаев А.А. предпринимает попытки по вовлечению ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов молодых жителей Ингушетии и Чечни в ряды бандподполья с целью совершения терактов на территории России с использованием террористов-смертников", - утверждается в публикации.

Авторы Telegram-канала сообщают, что Бютукаев и члены его группировки, в том числе "ведущие легальный образ жизни в Чечне и Ингушетии", подозреваются в вербовке новобранцев и убийствах местных жителей в ходе террористических актов и разбойных нападений.

На сайтах Национального антитеррористического комитета и администрации Сунженского района к 12.55 мск 14 мая не появилось информации о ходе спецоперации.

Спецоперация, начатая 13 мая, стала второй в Сунженском районе с 4 марта. В тот день в ходе спецоперации в селе Алкун был убит человек – предположительно, приезжий из Дагестана. При себе он, по данным силовиков, имел оружие, продукты и спальный мешок. Больше при спецоперации никто не пострадал. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе "Кавказский узел" публикует в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена на "Кавказском узле" также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* - "Имарат Кавказ", "Исламское государство" признаны террористическими организациями и запрещены решением суда РФ.

Примечание:

"Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане", "Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам".

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