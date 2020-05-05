Тайник с боеприпасами. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kbr-obnaruzhen-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-i.html

05 мая 2020, 04:13

Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане

Неподалеку от села Губден силовики обнаружили тайник с боеприпасами, оружием и самодельным взрывным устройством мощностью около десяти килограмм в тротиловом эквиваленте.

Схрон с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством был обнаружен 4 мая в двух километрах от села Какамахи неподалеку от села Губден Карабудахкентского района.

Силовики нашли самодельное взрывное устройство в виде оцинкованного ведра мощностью около десяти килограмм в тротиловом эквиваленте. Ведро имело следы коррозии. Кроме того, найдены патроны и оружие, говорится в сообщении, опубликованном 4 мая на сайте Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по республике Дагестан.

По предварительной версии, СВУ принадлежало убитому в ходе спецоперации в декабре 2017 года боевику. Взрывотехники уничтожили находку на месте.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2019 года в лесу в Цунтинском районе Дагестана силовики нашли схрон с боеприпасами. По версии МВД, тайник принадлежал боевику, убитому в спецоперации в 2014 году.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, перестрелок, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Близкие задержанных жителей Дербента назвали их дело сфабрикованным", "Схрон с оружием найден близ дагестанского села", "Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам".

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