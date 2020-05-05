Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане

05 мая 2020, 04:13

Неподалеку от села Губден силовики обнаружили тайник с боеприпасами, оружием и самодельным взрывным устройством мощностью около десяти килограмм в тротиловом эквиваленте.

Схрон с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством был обнаружен 4 мая в двух километрах от села Какамахи неподалеку от села Губден Карабудахкентского района.

Силовики нашли самодельное взрывное устройство в виде оцинкованного ведра мощностью около десяти килограмм в тротиловом эквиваленте. Ведро имело следы коррозии. Кроме того, найдены патроны и оружие, говорится в сообщении, опубликованном 4 мая на сайте Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по республике Дагестан.

По предварительной версии, СВУ принадлежало убитому в ходе спецоперации в декабре 2017 года боевику. Взрывотехники уничтожили находку на месте.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2019 года в лесу в Цунтинском районе Дагестана силовики нашли схрон с боеприпасами. По версии МВД, тайник принадлежал боевику, убитому в спецоперации в 2014 году.

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