Больница. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру

13 января 2019, 10:47

Умер раненный при обстреле в Ингушетии полицейский

Силовик, получивший огнестрельное ранение при обстреле автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Сунженском районе Ингушетии, скончался в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 12 января автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева был обстрелян, трое полицейских получили ранения, в тот же день их прооперировали.

Врачи не смогли спасти одного из раненых полицейских, он умер в реанимации, пишет сегодня со ссылкой на сообщение сотрудника Ингушской республиканской клинической больницы ТАСС.

"Двое других (раненых) находятся в отделении сочетанной травмы, их состояние средней тяжести", - цитирует сотрудника медучреждения РИА "Новости".

Информации о гибели пострадавшего нет на сайте Минздрава республики на 10.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии, а также ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.

Примечание:

"В убийстве Ибрагима Белхароева участвовало несколько человек", "Раненые росгвардейцы перевезены из Назрани в Москву", "МВД Ингушетии подтвердило ранение двух силовиков".

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