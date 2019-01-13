Умер раненный при обстреле в Ингушетии полицейский

13 января 2019, 10:47

Силовик, получивший огнестрельное ранение при обстреле автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Сунженском районе Ингушетии, скончался в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 12 января автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева был обстрелян, трое полицейских получили ранения, в тот же день их прооперировали.

Врачи не смогли спасти одного из раненых полицейских, он умер в реанимации, пишет сегодня со ссылкой на сообщение сотрудника Ингушской республиканской клинической больницы ТАСС.

"Двое других (раненых) находятся в отделении сочетанной травмы, их состояние средней тяжести", - цитирует сотрудника медучреждения РИА "Новости".

Информации о гибели пострадавшего нет на сайте Минздрава республики на 10.30 мск сегодня.