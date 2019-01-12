Раненые ингушские полицейские прооперированы

12 января 2019, 23:59

Трое полицейских, пострадавших при обстреле машины в Ингушетии, успешно перенесли сложную операцию, сообщили в медучреждении.

Как писал "Кавказский узел", трое полицейских получили сегодня ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал. Врачи назвали состояние одного пострадавшего тяжелым, еще двух - среднетяжелым. МВД ищет участников нападения на полицейских, в республике введен план "Сирена".

Раненые при обстреле полицейские успешно прооперированы и находятся в реанимационном отделении республиканской больницы, передает со ссылкой на представителя медучреждения "Интерфакс".

"В больницу доставлены три пострадавших с огнестрельными ранениями, двое в состоянии средней тяжести, третий пострадавший крайне тяжелый, у него задета печень, диафрагма и легкое. Наши врачи провели сложнейшую операцию, которая только что завершилась, пока делать прогнозы, поправится он или нет, довольно рано", - процитировал врача отделения реанимации ингушской республиканской клинической больницы ТАСС в 23.24 мск.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.