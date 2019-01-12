МВД рассказало об обстреле полицейских в Ингушетии

12 января 2019, 23:08

МВД ищет участников нападения на полицейских в Ингушетии, в результате которого были ранены три человека. Один полицейский после обстрела находится в тяжелом состоянии, еще двое - в среднетяжелом, уточнили врачи.

Как писал "Кавказский узел", трое полицейских получили сегодня ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал. Источник сообщил, что состояние раненых оценено как тяжелое.

Инцидент произошел сегодня около 18.00 мск на федеральной автодороге "Кавказ", уточнило МВД по Ингушетии.

"Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине "Лада-Гранта", совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и 27-летний житель Назрани. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Пассажиры иномарки получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в одно из медицинских учреждений", - сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, в республике введен план "Сирена", сотрудники полиции ищут нападавших.

В республиканской клинической больнице сообщили, что один из полицейских, получивший ранение при обстреле, находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. "Угрозы жизни нет", - цитирует источник в республиканской клинической больнице РИА "Новости".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.